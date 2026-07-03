Комедия «Невероятная Татьяна Викторовна» обзавелась датой выхода

Лирическая комедия "Невероятная Татьяна Викторовна", посвященная памяти режиссера Юрия Мороза, выйдет в широкий прокат 4 марта 2027 года. Главную роль в ленте исполнит Виктория Исакова, сообщили в кинопрокатной компании "Вольга".

© Кадр из фильма

Первоначально режиссером фильма был заявлен Юрий Мороз. Мастер ушел из жизни в июле 2025 года - он так и не смог приступить к работе. Фильм создатели посвятили его памяти. Режиссером выступил Алексей Кокорин.

"Невероятная Татьяна Викторовна" - это история о вере в себя, в свою мечту и в любовь. Героиня Виктории Исаковой, учительница английского из Бугульмы, оказывается перед выбором - пойти навстречу своим чувствам или не рисковать и жить "как все". Принятое ею решение отзовется в сердцах миллионов зрительниц, поскольку судьба, мечты, желания невероятной Татьяны Викторовны, при всей их уникальности, хорошо знакомы каждой российской женщине", - говорится в сообщении.

В фильме также снялись Милош Бикович, Анна Михалкова, Сергей Гилев, Нелли Уварова, Игорь Хрипунов, Сергей Аброскин, Александра Урсуляк, Иван Агапов, Вита Корниенко, Денис Косиков, Варвара Мороз и другие.