Начались съемки исторического сериала «Восточная дорога» про Русь IX века

Онлайн-кинотеатр Okko и компания «Среда» объявили о старте производства сериала «Восточная дорога». Съёмки исторической драмы займут несколько месяцев, после чего она выйдет на стриминге.

События исторического проекта развернутся в IX веке, когда речной путь из Европы в Византию контролируют скандинавы-русы, а местные племена платят им дань. В Ладоге правит князь Рюрик, готовящийся к церемонии, которая должна подтвердить его власть. На фоне противостояния традиций, интересов русов и славян именно здесь начинают происходить события, способные определить будущее этих земель.

Главные роли в сериале сыграют Алексей Серебряков («Левиафан»), Дарья Верещагина («Анора»), Михаил Евланов («Шифр»), Мохамед Абдель Фаттах («Ёлки 8») и другие актёры. Режиссёром и оператором сериала выступает Морад Абдель-Фаттах.