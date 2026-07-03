Чем удивил нелегальный прокат в начале 2026 года

В 2026 году интерес зрителей к зарубежному кино вырос кратно, и это подтверждают не только цифры официального проката. Помимо «Майкла», «Обсессии» и «Закулисья реальности» также не остались незамеченными и другие релизы, включая «Аватар: Пламя и пепел».

© nsn.fm

МИЛЛИАРД ДЛЯ КЭМЕРОНА

Совокупный оборот кинотеатров в первом полугодии 2026 года составил 35,2 млрд рублей, 4,1 млрд рублей из них пришлось на неофициальные показы, пишет «Бюллетень кинопрокатчика». Как отмечает издание, в абсолютных деньгах теневой оборот вырос на 1,2 млрд по сравнению с 2024 годом. При этом доля неофициального проката остается стабильной и колеблется в пределах 11-12% рынка.

Ранее редакция НСН, анализируя сборы кинотеатров первого полугодия 2026 года, тоже отмечала, что сборы теневого проката заметно выросли. За шесть месяцев 2026 года короткометражное кино «Соната», за которой обычно скрываются показатели предсеансового обслуживания, заработала 643,6 миллиона рублей. Это больше, чем самые скромные сборы в списке кассовых релизов 2025 года. При этом «Соната» - не единственная короткометражка, которой обычно прикрывают теневые сборы.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика» главными драйверами предсеансового обслуживания в начале 2026 года стали такие картины как «Аватар: Пламя и пепел» (1,2 млрд рублей), «Проект «Конец света» (587,4 миллиона рублей) с Райаном Гослингом, «Дьявол носит Prada 2» (317,3 миллион рублей) и «Прыгуны» (233 миллиона рублей).

НОЛАН И ДИСНЕЙ

Судя по анонсированным релизам, 2026 год в целом будет насыщен яркими голливудскими премьерами. Некоторые из них, подобно байопику «Майкл», доходят до зрителя официально и показывают впечатляющую кассу. Другие проекты можно увидеть лишь в пиратском прокате. Среди новинок начала лета это, к примеру, мультфильм «История игрушек-5», фильм «Супергерл» и полнометражное продолжение сериала «Мандалорец» по франшизе «Звездных войн» - «Мандалорец и Грогу».

Следом в мировой прокат выйдет игровая адаптация мультфильма Disney «Моана» с Кэтрин Лагаайей и Дуэйном Джонсоном. Оригинальный мультфильм вышел в 2016 году, и уже спустя всего 10 лет, с 11 июля 2026 года, в мировом прокате появится полнометражная версия. История при этом не изменится – дочь вождя Моана испытывает непреодолимую и необъяснимую тягу к океану. Узнав, что мир под угрозой из-за похищенного сердца богини Те Фити, она отправляется в морское путешествие, чтобы спасти свой народ. Компанию ей составляет полубог Мауи, который и стал причиной катастрофы.

Режиссером новой версии выступил Томас Каил, которого также можно назвать заметной фигурой бродвейской сцены 2010-х. Впрочем, помимо музыки в фильме будет и компьютерная графика, что уже успело вызвать негодования у пользователей соцсетей. Пока одни отмечают, что игровой ремейк заметно проигрывает мультфильму по насыщенности кадров, другие ругают новые проект Disney за применение нейросетей. Однако пока рано судить о том, как такая реакция отразиться на кассовых сборах.

За «Моаной» последует премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана. В основу фильма легла одноименная древнегреческая поэма Гомера. Сюжет сосредоточен на десятилетнем пути греческого героя домой после войны. На экране воссоздадут мифических существ, включая циклопа и морских монстров,

Бюджет новой картины Нолана составил около $250 млн. В картине снималось множество звезд Голливуда: Мэтт Дэймон в роли Одиссея, Том Холланд в роли Теламаха, Энн Хэтэуэй в роли жены Одиссея Пенелопы, Роберт Паттинсон в роли Антиноя, Шарлиз Терон в роли нимфы Калипсо. Помимо прочего роль Елены Троянской исполнит актриса кенийско-мексиканского происхождения Лупита Нионго («12 лет рабства», «Королева из Катве»), а Зендея («Дюна: Часть вторая») сыграет Афину — богиню мудрости, военной стратегии и ремесел.

Как отмечал в беседе с НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian), фильм «Одиссея» Кристофера Нолана, если судить по трейлеру, визуально уступает одноименному проекту Андрея Кончаловского, созданному для телевидения, однако новый блокбастер вряд ли провалится в прокате. Премьера намечена на 17 июля 2026 года.

С 31 июля в мировом прокате появится «Человек-паук: Совершенно новый день». Фильм продолжит историю Питера Паркера в исполнении Тома Холланда. В прошлой части его герой ради спасения мультивселенной и друзей просит Доктора Стрэнджа сделать так, чтобы весь мир, включая близких, забыл о Питере Паркере. Потому в продолжении он ведет одинокий образ жизни, продолжая бороться с преступностью.

Однако без встречи с друзьями из прошлого не обойдется. Известно, что Зендея и Джейкоб Баталон вернутся к своим ролям в новой части. Также в картине можно будет увидеть таких героев, как Халк и Каратель.

В России все упомянутые картины могут появиться в рамках предсеансового обслуживания через несколько дней после официальной мировой премьеры.