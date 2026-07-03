Лягушка, деньги, два ковбоя: каким получилось продолжение «Истории игрушек»

Мировая премьера "Истории игрушек 5" состоялась в июне. Стартовала пятая часть ударно: 160 миллионов долларов за первый уик-энд только в Северной Америке - лучший результат за всю историю франшизы и самый крупный дебют года в принципе.

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Мы посмотрели мультфильм и разберемся, каким получилось продолжение, о котором, кажется, никто особо не просил. Кроме бухгалтерии Disney.

Сиквел по расчету

Начать стоит с честного признания: пятая "История игрушек" появилась на свет не из-за художественной необходимости. Причины здесь сугубо экономические.

Пандемия, закрывшая кинотеатры, больно ударила по Pixar: студия несколько лет подряд отправляла свои проекты сразу на стриминг, приучив зрителя к мысли, что за мультфильмы платить билетом необязательно. Попытка вернуться на большие экраны со спин-оффом "Базз Лайтер" обернулась провалом.

Материнская Disney тем временем считала миллиардные убытки от запуска собственного стримингового сервиса и в итоге сделала ставку на проверенное: сиквелы самых прибыльных франшиз. Стратегия сработала - "Головоломка 2" и "Зверополис 2" преодолели отметку 1,6 и 1,8 миллиарда долларов соответственно, на подходе третье "Холодное сердце".

Продлить приключения ковбоя Вуди и звездного рейнджера Базза Лайтера в эту стратегию вписалось идеально. Тем более что "История игрушек" для Pixar - франшиза не просто флагманская, а буквально основополагающая. С первой части, которую в 1995 году продюсировал еще Стив Джобс, по большому счету началась вся компьютерная анимация в том виде, в каком мы знаем ее сегодня.

Лягушка раздора

Российская Газета

Деликатная проблема заключалась в том, что четвертая часть в 2019 году выглядела идеальным финалом. Продолжать выжимать историю Вуди и Базза после такой точки было бы уже как-то совсем неприлично.

Поэтому создатели сместили фокус на ковбойшу Джесси - после ухода Вуди именно она возглавила команду игрушек в комнате Бонни.

Завязка проста: подросшая хозяйка обзаводится планшетом под названием "Лилипад", стилизованным под лягушку. Гаджет моментально поглощает все внимание девочки, а классические игрушки оказываются на грани забвения.

Весь стержень сценария держится на предельно актуальной проблеме: дети перестали играть в игрушки, и все развлечения теперь проходят перед экранами. Будучи родителем подрастающего чада, автор этих строк не может не признать, насколько точно выбрана тема - причем глобально, по всему миру, невзирая на культурные и прочие различия.

Три акта, ноль злодеев

Российская Газета

Дальше разворачивается классическое трехактное действо. Главные герои проходят арки трансформации, хорошие побеждают плохих, а плохие в финале оказываются не такими уж и плохими и тоже обращаются к свету.

Все в соответствии с последними веяниями Голливуда: стопроцентного антагониста, которого можно однозначно записать в злодеи, в повествовании нет. Бороться приходится скорее с самой эпохой экранов, чем с конкретным носителем зла.

Помимо Лилипада, среди персонажей есть и еще пара-тройка новичков, которых на озвучке возглавляет Конан О'Брайен, - ожидаемо именно они выступают здесь главными генераторами комедийной составляющей.

Отдельный комплимент - хронометражу. Чуть больше полутора часов - идеальная продолжительность: самые юные зрители еще не успевают заскучать, да и занятым родителям такой сеанс легче вписать в рабочий график. Динамика при этом выверена до миллиметра - постоянные эмоциональные качели, где юмор идет вперемешку с драматизмом, насколько это вообще возможно в детском формате.

Глаза и уши не обманешь

Российская Газета

К визуальной части придраться практически невозможно. Над проектом по-прежнему трудились лучшие специалисты индустрии, и если проработанность деталей зашкаливала еще в предыдущей части, то здесь планка поднята еще выше: свет на закатах и рассветах, фактура тканей, крошечные пуговицы и потертости на игрушках. Деньги, как говорится, видно в каждом кадре.

Аналогично обстоят дела и со звуком. За музыку снова отвечал Рэнди Ньюман, работавший над всеми четырьмя предыдущими частями, поэтому привычные мелодии, давно въевшиеся в подкорку и ставшие своего рода классикой, на месте. Есть и новые вполне интересные композиции - заглавную песню для мультфильма написала и исполнила Тейлор Свифт.

Вердикт

Российская Газета

При всех перечисленных плюсах на титрах мультфильм все равно оставляет несколько неоднозначное впечатление. Первое слово, которое приходит на ум, - стерильность. Все настолько выверено и однозначно хорошо, что местами становится даже приторно.

С другой стороны, стоит ли вменять это в вину детскому мультику? Возможно, мы как зрители просто слишком разбалованы глубиной, которая якобы обязана присутствовать в любом художественном произведении. И уже забыли, что обычный детский мультфильм имеет право быть именно таким: про все хорошее, просто, понятно и качественно сделано.

Поэтому не рекомендовать "Историю игрушек 5" к совместному семейному просмотру не получится при всем желании.

Оценка: 4 из 5.