«Степная «Ликвидация»: как правильно смотреть сериал «Аллигатор»

Сюжет про милицию и контрразведку в погоне за диверсантами уже можно выделить в отдельный жанр. Создатели сериала «Аллигатор» попытались разукрасить привычную схему в экзотические цвета, и у них многое получилось. Но стала ли сама схема от этого лучше?

© Кадр из сериала "Аллигатор"

Действие нового ретро-детектива происходит в Казахстане

Павел Трубинер и Александр Мохов. Кадр из сериала "Аллигатор"

Шутники уже успели назвать проект «степной «Ликвидацией», намекая на довольно редкий для военных сериалов антураж. Действие «Аллигатора» происходит в Казахстане, куда в начале войны были эвакуированы многие важные производства и миллионы человек, включая сотрудников «Мосфильма» и всенародно любимых актеров.

В документах того времени можно найти немало упоминаний о весьма кинематографичных событиях. В Алма-Ату вместе с рабочими, инженерами и отправленными в тыл семьями приехали жулики всех мастей, а еще в городе и окрестностях действовали немецкие диверсанты, целью которых были разные военные заводы. К этой исторической основе создатели «Аллигатора» прибавили вымышленные события и персонажей, и получился шпионский детектив вперемежку с криминальной драмой и военным боевиком.

Два московских следователя, прибывших в Алма-Ату для усиления работы местной милиции, на самом деле получили задание расследовать несколько преступлений, очень напоминающих хорошо спланированные диверсии. С каждым новым поворотом следствия количество людей, вовлеченных в военно-криминальный водоворот, увеличивается, к деловым интересам прибавляются личные.

Создатели сериала замахнулись на довольно большой проект, в котором кроме воссоздания быта времен Второй мировой войны требовался еще и восточный колорит. Ради него улицы Алма-Аты «гримировали» под сороковые годы, строили степные хижины, скакали на лошадях. Одним из главных украшений ретро-детектива стали казахстанские актеры. Еркен Губашев, Айдана Елемес, Алихан Карибаев не порхают как пташки, по российским сериалам, их образы для публики еще не замылены, а игра в кадре достойна всяческих похвал.

С актерами в «Аллигаторе» все сложилось весьма удачным образом. Старая гвардия в завидной форме: у Татьяны Догилевой в роли спекулянтки и Дмитрия Астрахана в образе еврейского эксперта по бриллиантам — прямо-таки королевские выходы. Павел Трубинер уже столько раз примерял на себя униформу следователя, что, наверное, погружен во все нюансы подобных ролей. «Плохиши» тоже выглядят довольно ярко. Александр Дьяченко совсем неплох в образе предельно опасного типа, а из Юлии Волковой получилась яркая блатная дама Ксюша-паровоз. Иногда, правда, создается впечатление, что собрать популярных актеров куда проще, чем придумать, как использовать их наилучшим образом.

В сценарии сериала так много всего, что разогнать сюжет, объясняя, что происходит с каждым персонажем, весьма непросто. В итоге «Аллигатору» явно не хватает динамики, что, впрочем, является проблемой многих местных ретро-детективов. Но куда печальнее выглядят эпизоды, чем-то напоминающие телеверсии театральных постановок. Актеры произносят реплики с каким-то гипертрофированным выражением, чем превращают некоторые сцены в фарс, а это не очень-то вписывается в жанр.

На выручку спешит киноклассика. В одном из эпизодов действие переносится на площадку фильма «Иван Грозный», который снимали в условиях эвакуации. Николай Черкасов под руководством Сергея Эйзенштейна входит в образ монарха, Михаил Жаров, играющий Малюту Скуратова, хихикает с Людмилой Целиковской в образе царицы Анастасии Романовны. И если воспринимать театральщину как кино о том, как актеры играют в кино, то создается своего рода гармония. Видимо, некоторые сериалы нужно уметь правильно смотреть.