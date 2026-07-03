Сценарист «Бэтмена 2» высказался о росте популярности экранизаций

Соавтор сценария предстоящего фильма «Бэтмен 2» Маттсон Томлин рассказал о росте популярности экранизаций видеоигр. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.

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По словам сценариста, Голливуд одержим фильмами по играм. Томлин отметил, что ему в 2026 году приходит в пять раз больше предложений по адаптациям видеоигровых проектов, чем по новым экранизациям комиксов.

Голливуд как бы переходит от одержимости комиксами к одержимости видеоиграми. Моя точка зрения обусловлена ​​тем фактом, что в этом году я получаю как минимум в пять раз больше предложений по экранизациям видеоигр, чем по экранизациям комиксов.

Томлин также рассказал, что должен был выступить автором экранизации популярной серии видеоигр Mega Man, однако проект отложили. Он уверен, что в Голливуде вновь приступят к адаптации, но уже без него.