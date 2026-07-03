Издание Variety составило рейтинг лучших хорроров 2026 года

Издание Variety составило рейтинг лучших фильмов ужасов, вышедших за первую половину 2026 года. В топ-10 вошли картины, премьеры которых состоялись в мировом прокате с января по июнь включительно.

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Лидером списка стал хоррор «Обсессия». Журналисты отметили, что авторы смогли сделать простую историю увлекательной благодаря неожиданным сюжетным поворотам и актёрской работе Инди Наварретти. Второе место занял фильм «Хокум», со звездой сериала «Разделение» Адамом Скоттом в главной роли. На третьей строчке расположился комедийный хоррор «Прикоснись ко мне».

В список достойных упоминания фильмов ужасов Variety вошли «На помощь!», «Бесконечный шведский стол» и «Ешь. Молись. Худей».

Топ-10 лучших хорроров 2026 по версии Variety