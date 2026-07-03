Когда стартуют съемки фильма «Схватка 2» с Леонардо Ди Каприо

Издание TheWrap раскрыло подробности производства фильма «Схватка 2». По данным СМИ, съёмки продолжения культовой картины стратуют в ноябре.

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Журналисты также сообщили, что помимо Леонардо Ди Каприо в ленте сыграет Кристиан Бэйл («Ford против Ferrari»). Артисты должны воплотить на экране Криса Шихерлиса и Винсента Ханна, роли которых в оригинальном фильме исполнили Вэл Килмер и Аль Пачино соответственно. При этом официально в компании Amazon MGM Studios заявили, что никаких сделок с актёрами пока не заключено.

Фильм «Схватка» вышел в 1995 году. Криминальный боевик рассказывает о противостоянии лучших преступников и детективов Лос-Анджелеса. Режиссёром ленты выступил Майкл Манн, который на протяжении нескольких лет пытался добиться финансирования на сиквел.