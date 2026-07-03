Стала известна дата выхода второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»

Пользователи форума Reddit обратили внимание, что на корейском YouTube-аккаунте стримингового сервиса Netflix появилась точная дата выхода второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю». Согласно утечке, премьера новых эпизодов состоится 20 октября. Однако позже авторы изменили комментарий, удалив дату релиза.

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Сюжет второго сезона аниме пока неизвестен. Ранее авторы сообщали, что это будет совершенно новая история, действие которой также развернётся в городе Найт-Сити. Ни один из главных героев первого сезона не появится в продолжении.

«Киберпанк: Бегущие по краю» стартовал в 2022 году на стриминговом сервисе Netflix. Зрители тепло приняли сериал: на агрегаторе IMDB шоу получило оценку 8,3/10, а сама Cyberpunk 2077 обрела вторую волну популярности.