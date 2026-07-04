Десять лучших фильмов первой половины 2026 года

2026 год уверенно подошел к экватору, оставив позади множество ярких событий — в том числе из мира кино. «Лента.ру» предлагает вспомнить (или открыть для себя вновь) десять фильмов, которые вполне стоят того, чтобы взять их с собой в будущее. Среди них есть картины любого жанра, но все они так или иначе говорят о том, как важно уметь наладить коммуникацию — как с ближними, так и с самыми далекими или даже вовсе незнакомыми.

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«Мать Мария» (Mother Mary), режиссер Дэвид Лоури

Фото: Лента.ру

Перед возвращением на сцену после травмы поп-звезда (Энн Хэтэуэй) переживает нервный срыв и сбегает прямо с примерки концертного костюма. Известная всему миру под псевдонимом Мать Мария, она бежит в британскую глушь к бывшей подруге и сообщнице, модельеру Сэм (Микейла Коул). Сэм так и не изжила боль от прошлой ссоры с Марией, но соглашается сшить для нее платье — после долгого разговора, который должен подстегнуть вдохновение и внести долгожданную ясность в их отношения.

После неудачного визита в мир Disney («Питер Пэн и Вэнди» были приняты публикой в штыки) Дэвид Лоури вернулся на территорию, намеченную в «Истории призрака» и «Легенде о Зеленом рыцаре». Как раз в «Легенде» он привил актуальную повестку мотивам артуровского цикла, а в своем новом фильме уже придает мифологическую бездонность объектам современного шоу-бизнеса.

«Мать Мария» не слишком полюбилась зрителям, и к этой картине совершенно непонятно, как относиться — это и смех, и грех, и еще что-то, плохо поддающееся описанию. Правильнее всего будет сказать, что фильм Лоури — собрание поп-культурных клише, написанных акварелью, в разводах которой мгновенно тает пошлость и видятся совсем иные очертания и контуры.

«Кристоферы» (The Christophers), режиссер Стивен Содерберг

Фото: Лента.ру

Творческий кризис уже доконал молодую лондонскую художницу Лори Батлер (Микейла Коул) до торговли стритфудом, но тут и ее настигает шанс на перемену участи. Бывшая однокашница Салли (Джессика Ганнинг из «Олененка») и ее брат Барнаби (Джеймс Корден) предлагают участие в афере, сулящей потенциально огромный куш. Суть в том, чтобы втереться в доверие к отцу Барнаби и Салли Джулиану Склару (Иэн Маккеллен) — классику живописи в преклонном возрасте, который уже много лет поддерживает репутацию выжившего из ума затворника. Добившись расположения старика, Лори должна закончить за него серию портретов «Кристоферы». Когда-то первые работы цикла прославили Склара, теперь же он решительно настроен их уничтожить.

Сценарий «Кристоферов» написал автор «Иллюзии обмана» Эд Соломон, и в других руках он вполне мог бы превратиться в полнокровную авантюрную комедию.

Стивен Содерберг на этом материале сделал интимный, приглушенный фильм на двоих, в котором смех и слезы гармонируют, как краски на холсте большого художника. Даже постоянный композитор Содерберга Дэвид Холмс здесь ограничился несколькими меланхоличными нотами, которые лишь дополняют завораживающие переливы игры центрального дуэта. Изумительная Микейла Коул второй раз за год играет уникальное переживание — близость, почти совсем лишенную сентиментальности.

«Прикосновение», режиссер Альберт С. Мкртчян

Фото: Лента.ру

Милиционер Андрей Крутицкий (Александр Зуев) расследует подозрительное самоубийство молодой женщины с выразительными глазами (Елена Метелкина), которая прихватила с собой на тот свет маленького сына. Сестра покойной (Марьяна Полтева) сообщает следователю два ключевых факта: во-первых, за убийствами стоит покойный отец девушек, а во-вторых, через неделю они с Крутицким поженятся.

«Прикосновение» кое-как вышло в 1992-м и до недавнего времени считалось потерянным шедевром — полная и небракованная копия фильма будто бы была утрачена. В 2026-м хоррор, наконец, вышел в кинотеатрах, а затем и на стриминговых платформах — в лучшем качестве из возможных с учетом фактуры пленки, на которую в России в те годы снимали кино.

Загадочная кинолента естественно обросла легендами и приобрела полумистический статус самого страшного русского фильма в истории.

Насчет превосходных степеней многие наверняка поспорят, но в том, что «Прикосновение» работает и сегодня, сомнений нет и быть не может. И дело совсем не в жуткой картине эпохи как таковой, а скорее в поиске, который в своем последнем фильме затеял постановщик «Земли Санникова» Мкртчян. Сюжет, который сегодня подошел бы разве что для новеллы в телеальманахе (а тогда — для «Баек из склепа») органично растянут почти на сто минут. Вместились и диковинные самопальные спецэффекты, и интуитивные длинноты, и много кадров с воротами Миусского кладбища, которые сегодня имеют вид куда менее готический.

«Элвис Пресли на концерте» (EPiC: Elvis Presley in Concert), режиссер Баз Лурман

Фото: Лента.ру

Документальный фильм-компаньон к грандиозному «Элвису» от того же автора вполне может заменить собой основную игровую картину — и уж точно придется по вкусу тем, кого воротит от Тома Хэнкса и аллюзий на «Амадея». В этом коротком (час с небольшим) кино присутствует только Элвис собственной персоной — его голос, его пластика, его моментально располагающая всех и вся манера общения. Сам Лурман будто растворяется в виртуозных монтажных склейках и крупных планах героя, которые не оставляют сомнений в том, за что его по сей день зовут Королем.

«Ограбление в Лос-Анджелесе» (Crime 101), режиссер Барт Лэйтон

Фото: Лента.ру

Броское русское название этого фильма уводит зрителя по ложному следу. Лос-Анджелес с его пробками, неоновыми миражами и прочим лоском — лишь декорация. Сам же сюжет актуален для любой точки мира, где люди по разным причинам вынуждены быть аутсайдерами. Здесь в таком положении оказались грабитель Дэвис (Крис Хемсворт), предпочитающий обходиться без крови, бегающий за ним коп-рогосец Лубески (Марк Руффало), затюканная адвокат Шэрон (Хэлли Берри) и рвущийся к большим криминальным заказам молодой негодяй Ормон (Барри Кеоган). Каждого ждут справедливое воздаяние, определенное сообразно не ловкости или скорости, а наличию или отсутствию принципов. А еще это фильм, про который лучше что-то знать лишь в самых общих чертах, чтобы не портить себе от него удовольствие.

Подробнее о нем можно прочесть здесь.

«День разоблачения» (Disclosure Day), режиссер Стивен Спилберг

Фото: Лента.ру

Накануне 80-летия Стивен Спилберг вернулся к мотивам «Близких контактов третьей степени». В центре интриги — раскрытие правительственных секретов, связанных с инопланетным присутствием на Земле, а параллельно разворачивается военное противостояние сверхдержав. В главных ролях Эмили Блант и Джош О’Коннор, олицетворяющие возможность диалога с другими жителями вселенной, а также Колин Ферт, герой которого пытается оставить все как есть. К идеям Спилберга можно относиться как угодно (ничего принципиально нового он не предлагает), но невозможно отрицать мастерство, прыть и умение быть адекватным текущему моменту времени.

Подробнее о фильме читайте здесь.

«Коммерсант», режиссеры Федор и Никита Кравчуки

Фото: Лента.ру

Бизнесмен Андрей Рубанов (Александр Петров) увлеченно делает состояние на фоне российских девяностых. В рамках очередной бизнес-комбинации ему нужно сдаться властям, прикрыв партнера (Михаил Тройник), чтобы вскоре выйти и вернуться к делам. Однако, следствие идет не по плану, партнер скрывается, а Рубанов с неясными перспективами оказывается в камере Матросской тишины, заполненной сотней с лишним уголовников во главе с вежливым и опасным смотрящим Вячеславом (Хаски).

«Коммерсант» по автобиографическому роману Рубанова (на свободе он стал известным писателем) — редкий пример режиссуры, уверенно преодолевающей естественные ограничения — как бюджетного, так и художественного свойства.

Особенности существования в кадре современных русских актеров, к примеру, спрятаны в гудении саунддизайна. Гвоздь программы — центральный тюремный блок, который совершенно виртуозно снят молодым оператором Семеном Кретовым. Несколько опереточные зеки не портят, а только усиливают будоражащий опыт нахождения в самом центре кровавого гиньоля, участники которого, возможно, уже съели своего художественного руководителя.

«Мелодия их мечты» (Song Sung Blue), режиссер Крэйг Брюэр

Фото: Лента.ру

Майк и Клэр Сардина прославились в начале девяностых, исполняя песни Нила Даймонда, — почтение им выражал даже сам легендарный певец. В 2008-м история дуэта Lightning and Thunder стала основой для документального фильма, и вот теперь вышел игровой. Главные роли исполнили Хью Джекман и Кейт Хадсон. Джекман очевидно ценит возможность показать на экране свою бродвейскую стать. Хадсон, которая играла рок-н-рольную музу у Кэмерона Кроу в «Почти знаменит» и была женой Криса Робинсона из Black Crowes, роль Клэр тоже приходится в самый раз.

На экране этот дуэт оправдывает все ожидания — Хадсон неслучайно претендовала с этой ролью на «Оскар», а Джекман давно не играл в таком широком диапазоне.

К этому располагает сюжет, в котором есть успех, несколько трагедий и мелодрама в лучшем значении слова. Кроме того, можно послушать, как поют лучшие актеры поколения — кроме Джекмана и Хадсон, это еще и Майкл Империоли, который сыграл имперсонатора Бадди Холли.

«Эта штука работает?» (Is This Thing On?), режиссер Брэдли Купер

Фото: Лента.ру

После триумфального «Маэстро» Брэдли Купер сменил тональность и снял трагикомедию про кризис среднего возраста (теперь он сместился к шестому десятку) в уютных декорациях андерграундных нью-йоркских вечеров стэндапа с открытым микрофоном. Сам Купер сыграл здесь смешную роль актера-неудачника, а место премьера уступил замечательному артисту с похожей психофизикой — Уиллу Арнетту, которому не хватало как раз такой главной роли.

Подробнее о фильме читайте здесь.

«Записная книжка режиссера», режиссер Александр Сокуров

Фото: Лента.ру

Титаническая по объему (пять часов!) работа — 34 года жизни человечества, расписанные с точки зрения режиссера и самоопределившегося петербуржца Сокурова. Неизвестно, состоятся ли в ближайшее время какие-нибудь публичные показы картины в России, но премьера фильма на ММКФ — безусловно одно из наиболее существенных кинособытий отечественной жизни. Тем удивительнее, что в этом фильме шум и гул времени не заглушают ни скрипа пера, ни шороха страниц.

Подробнее о фильме читайте здесь.