Как первый за долгие годы фильм Спилберга об инопланетянах попал в цель

В мировом прокате идет фантастика «День разоблачения», в которой Стивен Спилберг вернулся к одной из центральных тем своего творчества — инопланетянам. Главные роли в картине исполнили Эмили Блант, Джош О'Коннор, Ив Хьюсон и Колин Ферт. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, как фильм перекликается со спилберговскими «Близкими контактами третьей степени» и другими картинами великого режиссера.

© Кадр из фильма «День разоблачения»

Человечество сталкивается с самой большой опасностью со времен Карибского кризиса — кажется, вот-вот разразится Третья мировая война. Программисту Дэниелу (Джош О'Коннор), однако, не до того: он выкрал у корпорации Wardex (Колин Ферт и другие), особо секретного подразделения американского правительства, данные о чем-то, что навсегда перевернет известный всем миропорядок. Теперь вместе со своей девушкой Джейн (Ив Хьюсон) он собирается передать весь архив группе взбунтовавшихся сотрудников Wardex (Колман Доминго и другие), решивших обнародовать эту информацию. Одновременно с этим женщина по имени Маргарет (Эмили Блант), ведущая прогноза погоды на небольшом региональном канале, внезапно обнаруживает в себе удивительные способности: она начинает говорить на языках, которых никогда не изучала, и читать мысли, эмоции и воспоминания других людей. Вскоре становится очевидно, что происходящее с Дэниелом и Маргарет (которая тоже привлекает к себе внимание Wardex), — это звенья одной большой цепи.

Вот и до нашей улицы доковылял праздник: Стивен Спилберг впервые за неполные 20 лет вернулся к своим любимым инопланетянам. Причем не к злым, как в экранизации уэллсовской «Войны миров» (2005) с Томом Крузом и маленькой Дакотой Фаннинг (то была непрозрачная реакция на теракты 11 сентября 2001 года), и не к зловещим, как в легасиквеле «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008), где Джордж Лукас вдруг решил признаться в любви к обаятельной фантастике категории «Б» из 50-х (для порядка отметим, что в этом фильме фигурировали не инопланетяне, но иноизмеренцы). А к тем самым любвеобильным добрякам из собственной классики полувековой давности, «Близких контактов третьей степени» (1977) и «Инопланетянина» (1982), в которой пришельцы не представляли для людей никакой угрозы и приходились им настоящими братьями по разуму.

Вообще «День разоблачения» во многом выглядит как идейное (а при должной зрительской фантазии и прямое) продолжение именно «Близких контактов», в свое время, кстати, выросших из первого полного метра Спилберга «Небесные огни», который он своими силами снял в 17 лет (там визитеры намеревались перенести целый городок на другую планету, чтобы превратить его в зоопарк). В центре внимания — снова мужчина и женщина, неожиданные союзники, устремленные навстречу неизвестному и ведомые неким таинственным озарением на грани религиозного фанатизма (О'Коннор в этом уравнении — новый Ричард Дрейфус, а Блант, соответственно, Мелинда Диллон).

Разве что фокус тут для разнообразия направлен не на расколотую семью. Развод родителей Спилберга превратился в тему, протянувшуюся через всю его жизнь и фильмографию (ее в том числе касаются все «инопланетные» картины, даже четвертый «Индиана Джонс», если задуматься). И хотя эта тема, надо полагать, была все-таки плюс-минус закрыта в автобиографических «Фабельманах» (2022), совсем без соответствующей драмы кинематографист, есть ощущение, не может. Так что и «День разоблачения» в какой-то момент принимается разглядывать, как двое любящих людей расходятся из-за непреодолимых разногласий, но делает это, что называется, в рамках разумного.

На концептуальном же уровне картина смахивает на фантастический эпик Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» (2022). В том смысле, что это, во-первых, тоже кино, снятое исключительно на собственных условиях и по собственным правилам. Тут можно только порадоваться, что условия и правила у Спилберга от природы более популярные и конвенциональные, поэтому «День разоблачения» все-таки не кажется кинематографическим эквивалентом психоделического джаза (у Копполы совсем своя атмосфера), а остается в канонических рамках летнего блокбастера, когда-то Спилбергом и изобретенного. Да, сценарист Дэвид Кепп («Парк юрского периода», «Война миров», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа») не вполне справился с тем, чтобы придать истории, набранной режиссером в заметках на айфоне, внятную форму, так что его текст регулярно буксует и расходится по швам. Но положение спасает, например, отлично поставленный экшен, который намертво приковывает к экрану, и наличие понятного антагониста в лице героя Ферта (то есть в какой-то мере это менее экспериментальная лента, чем те же «Близкие контакты» и «Инопланетянин»).

Во-вторых, все это прямо сейчас производит схожее удручающее впечатление с точки зрения финансовых успехов. 115-миллионный «День разоблачения», конечно, не проваливается с оглушительным «мегалополисовским» треском, но пока что здешний «летний блокбастер» без оговорок можно называть только летним — на статус блокбастера он едва ли тянет со своими $194 млн за две с половиной недели в мировом прокате. При этом такая касса — самый успешный результат для Спилберга за все текущее десятилетие: ремейк мюзикла «Вестсайдская история» (2021) и упомянутые выше «Фабельманы» наворачивались со вполне копполовским размахом, так что не исключено, что в следующий раз Спилбергу тоже придется заниматься чем-то вроде продажи собственных виноградников и смягчать риторику (недавно режиссер пошутил, что в свое время получал отказы от продюсеров «бондианы», а теперь они «не могут его себе позволить»).

В-третьих и в-главных, это близкое по духу воззвание к человечеству и человечности. «День разоблачения» прямо провозглашает сочувствие важнейшим эволюционным преимуществом, залогом нашего существования (видимо, 7 октября 2023 года повлияло на Спилберга не так сильно, как 11 сентября 2001-го), а заканчивается фильм буквально призывом: «Слушайте». Как и «Мегалополис», он исполнен старческой сентиментальной наивности — и, кажется, совсем не стесняется выглядеть откровенно нелепо. Вопреки — а может, и благодаря — всему этому «День разоблачения» берет за душу.

Под конец картина преподносит некоторый сюрприз и оборачивается в меньшей степени возвращением к инопланетным корням и непосредственно «Близким контактам третьей степени», а в большей — духовным наследником триллера «Секретное досье» (2017) про журналистов The Washington Post, занятых публикацией «Документов Пентагона». Из «Дня разоблачения» складывается еще одно программное заявление в защиту прессы, которое провозглашает правду и прозрачность высшим благом, а людей, их защищающих, — подлинными героями нашего и всех остальных времен. В этом ключе лента Спилберга забавно перекликается с еще одним свежим релизом Блант, легасиквелом «Дьявол носит Prada 2», и заряжает таким же профессиональным оптимизмом. А как иначе, если здешняя правда так эффектна: недавно рассекреченные американцами документы об НЛО неизбежно меркнут в сравнении со свидетельствами контактов с пришельцами в фильме Спилберга, которые выглядят, как отрывки из фильмов Спилберга про контакты с пришельцами.

Наконец, несмотря на всю фантастику и политическую незамутненность, «День разоблачения» очень точно попадает в нынешний момент. Сегодня действительно сложно избавиться от ощущения, что от тотальной катастрофы нас сможет уберечь разве что совсем уж внештатное событие вроде визита инопланетян. Если они, конечно, еще не махнули на нас рукой.