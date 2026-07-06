В России появится новый сериал о викингах, в котором есть и Чехов, и Шекспир

Стало известно, что снимается новая восьмисерийная драма "Восточная дорога". Это будет сериал о Рюрике, викингах и начале Российской государственности. Напомним, что ранее в России был сериал и фильм "Викинг" с Данилой Козловским.

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В новом сериале время действия - девятый век нашей эры. Речной путь из Европы в Византию контролируют скандинавы - русы, которым племена платят дань. Здесь, в Ладоге, правит князь Рюрик. Что общего у русов и славян? Что их разделяет? Грядут важнейшие события, которые определят будущее этих земель.

Режиссер и оператор "Восточной дороги" - Морад Абдель-Фаттах ("Екатерина Великая" и "Летучий корабль"). Автор сценария - Александр Терехов, он писал сценарии ко многим проектам. В частности, к фильму "Дылда", вошедшего в шорт-лист премии "Оскар" в 2019 году и получившего приз Каннского кинофестиваля (программа "Особый взгляд"). В сериале снимаются Алексей Серебряков, Дарья Верещагина, Михаил Евланов, Мохамед Абдель Фаттах, Елизавета Юрьева другие.

Морад Абдель-Фаттах говорит о том, что снимает историю власти, предательства, любви - в которой есть и Чехов, и Шекспир.

Алексей Серебряков, исполнитель роли Рюрика, говорит о своем герое: