Кинофестиваль в Западной Сахаре требует бойкота фильма «Одиссея»

В пятницу Сахарский международный кинофестиваль призвал бойкотировать долгожданный фильм режиссера Кристофера Нолана "Одиссея", поскольку он частично снимался в Западной Сахаре, спорной территории, в значительной степени контролируемой Марокко.

© Кадр из фильма

"Когда Кристофер Нолан пройдет по красной дорожке по пути к премьере, он также растопчет международное право, в частности право сахарского народа на их территорию и ресурсы, которые незаконно эксплуатируются Марокко", - заявила исполнительный директор кинофестиваля FiSahara (ФиСахара) Мария Каррион, сообщает AFP.

Западная Сахара была испанской колонией до 1975 года. Затем контроль над этими территориями получили Марокко и Мавритания. Но Фронт ПОЛИСАРИО, ранее боровшийся за независимость региона, не принял это решение и продолжил борьбу. В итоге Мавритания отступила, но Марокко продолжает считать Западную Сахару неотъемлемой частью своей территории. Адаптация эпоса Гомера "Одиссея", выходящая этим летом, частично снималась в Дахле в Западной Сахаре. В фильме впечатляющий актерский состав: Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Зендая и Шарлиз Терон, а также другие звезды большого экрана.

Сахарский кинофестиваль в своем заявлении призвал "общественность к общему бойкоту после того, как Кристофер Нолан выбрал город Дахла как одно из мест съемок". В прошлом году FiSahara уже призывала Кристофера Нолана не использовать кадры, снятые в Дахле. Цитируемый в заявлении знаменитый испанский актер Хавьер Бардем, продюсер документального фильма о Сахаре в 2012 году, сказал, что призвал Кристофера Нолана "изучить историю репрессий, осуществляемых марокканским режимом против сахарского народа".