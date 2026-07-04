Зрители оценили старт третьего сезона «Укрытия» от Apple

3 июля стартовал третий сезон сериала «Укрытие» — продолжения фантастического шоу от компании Apple. Многие зрители уже посмотрели первый эпизод и тепло приняли его: на агрегаторе IMDb серия получила 7,6 балла из 10.

Некоторые хвалят проект за интригующее начало: авторам удалось создать интересное повествование, связывая прошлое и настоящее фантастического мира. Отдельно отмечают актёрскую работу Ребекки Фергюсон, которая вновь на высоком уровне отыгрывает персонажа. Ругают первый эпизод продолжения за слишком банальные сюжетные повороты, которые портят историю.

Что пишут зрители про старт третьего сезона сериала «Укрытие»:

Отличное начало. Я всегда ожидала, что Ребекка Фергюсон вернётся вместе со своей героиней, но её возвращение показано превосходно. Повествование между далёким прошлым, недавним прошлым и настоящим получилось интересным.

Хороший старт. Сериал «Укрытие» триумфально вернулся, демонстрируя превосходное качество постановки, интригующее построение мира и замечательную игру актёров.

Осторожный оптимизм. В целом мне очень нравится этот сериал, и я большая поклонница Ребекки Фергюсон. Надеюсь, ситуация с воспоминаниями быстро закончится и мы увидим развитие истории.

Судя по первой серии, всё выглядит не очень хорошо. Мягко говоря, всё получилось очень сумбурным. Непоследовательно, нелогично, неубедительно, медленно и бессмысленно.

Сериал окончательно закончился, драма про амнезию показалась мне до ужаса банальной. Думаю, я больше не буду его смотреть.

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. В продолжении авторы фокусируются на предыстории страшной глобальной катастрофы, которая привела к созданию огромных бункеров. Третий сезон станет мостом к финальному четвёртому сезону, который завершит сюжет проекта. Главную роль сыграла Ребекка Фергюсон («Дюна»).