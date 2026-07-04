Вышел тизер второго сезона аниме «Ателье колдовских колпаков»

Тизер второго сезона аниме «Ателье колдовских колпаков»
Студия BUG FILMS представила тизер второго сезона аниме «Ателье колдовских колпаков». Дата выхода продолжения фэнтези пока неизвестна.
Аниме основано на манге Камомэ Сирахамы, получившей признание по всему миру. Сюжет проекта рассказывает о мире, где творить магию позволено только волшебникам. Но всё меняется, когда маленькая девочка Коко узнаёт страшную тайну: колдовство доступно любому, кто научится применять специальные инструменты.
Видео доступно на YouTube-канале TWIN ENGINE. Права на видео принадлежат BUG FILMS.
Первый сезон «Ателье колдовских колпаков» завершился 22 июня. Зрители высоко оценили сериал: на агрегаторе IMDb он получил 8,5 баллов из 10.