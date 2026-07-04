Федора Добронравова расстроило российское кино

Современное российское кино должно быть про свет и надежду, а в нем сейчас в основном показывают убийства и разборки. Об этом в беседе со специальным корреспондентом НСН заявил Народный артист России, актер Федор Добронравов.

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«То, что я вижу сейчас из нашего кинематографа, меня не очень вдохновляет, потому что, очень много стрелялок, очень много детективов, очень много, убийства. Зарубежное я последнее время просто не смотрю, у меня нет возможности и желания. Я просто в принципе смотрел из зарубежного только фантастику. Я ее с детства люблю, и могу пересматривать "Аватары", "Звездные войны". Мне нравятся другие планеты, какие-то фантазии человеческие. Есть фильмы, которые тоже все-таки больше к семье, а не к разборкам. Американцы в этом смысле вообще очень смелые люди, они безбашенные, они очень хорошо иногда пишут сценарий, такие человеческие души. А сейчас нет, меня все это расстраивает. Сейчас вот ребята придут с фронта, и что они будут смотреть? Правда, они этого насмотрелись там. Сейчас нужны фильмы про что-то светлое, про надежду, про любовь. То, что было в моем детстве», - подчеркнул он на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле.

Актер также возмутился тем, что сейчас в России в некоторых старых фильмах убирают «непригодные» для детской аудитории слова.

«Я вот узнал, что "запикивают" "Золушку". Раневскую "запикивают"! Что там "запикивать"? И Ушакова "запикивают", когда часто переводят из пленки в цифру. Как можно! Мы смотрели в детстве и Зою Космодемьянскую, и Матросова, и "Молодую гвардию", нам никто не говорил: "Ай-яй-яй, нельзя!". А сейчас мы снимаем кино, сказали "психопат" — это не пропустят, фильм "6+". Ужас. Ребенок на улице слышит мат, а в кино даже слово "психопат", "дурак" — нельзя. У нас перегибы иногда бывают, думаю, и этот пройдет. Вырезали водку, сейчас сигареты "замыливают". Это бред. Это везде, и в кинотеатре. Зачем это делать: дым идет, а пол лица еще "замылено"», - отметил Добронравов на фестивале, проходящем при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и Правительства Ярославской области.

По его мнению, сейчас время продюсерского, а не режиссерского кино.

«Есть период такой, есть — такой. Сейчас, мне кажется, больше продюсерское кино. Раньше было кино режиссерское. Режиссер настаивал. Никулину — великому клоуну давать серьезные роли — это режиссерская смелость. А сейчас продюсер говорит: "Нет, будет сниматься этот, потому что на нем легче заработать деньги". А рядом стоят артисты, которые, может быть, больше талантливы, или не менее талантливы, чем этот артист, но они не играли, и это ужасно, а режиссеру, они бы подходили. В моей жизни тоже были такие роли, которые я не сыграл», - подчеркнул артист.

Между тем, он признался, что боится современного тренда по использованию искусственного интеллекта в кино.

«Я боюсь этого. Никогда в жизни не пробовал никаких наркотиков. Я боюсь. Так и здесь. Может быть в нем (в ИИ – прим. НСН) есть что-то хорошее, но он не творческий, он создает из того, что в него "запихнули". В нем нет никакого алогического мышления, поэтому что-то великое он создать не может. Но помочь…», - рассказал Добронравов.

При этом он также подчеркнул важность актерского образования и рассказал о своих ролях.

«Надо учиться. Кому-то бог дал, но не всем подряд. А сейчас все подряд считают, что они артисты. Нет. И нельзя всем подряд. Кажется, что эта профессия легкая, и мы по жизни всегда смеемся и всегда бодры. Нет, это не просто. Всему надо учиться. Я в душе и в мозгах остановился примерно на уровне сорокалетнего, и я к себе отношусь, наверное, не так. А мне предлагают стариков играть. Я уже вырос, мне уже 65, и уже пора играть взрослые роли», - заключил собеседник НСН.

Ранее народная артистка РФ, актриса, режиссер, педагог театра и кино Елена Цыплакова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметила, что цензура призвана избавить сцену и экран от пошлости, но этим должны заниматься профессионалы.