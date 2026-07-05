Рецензия на фильм «Энола Холмс 3»

Если посмотрите, то вряд ли пожалеете.

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В 2025-м на Netflix вышло почти 600 оригинальных фильмов и сериалов. Среди них много громких успехов: «Переходный возраст», «Отдел нераскрытых дел», «Кей-поп охотницы», новые «Достать ножи». Однако в потоке, когда библиотека обновляется каждые 15 часов, невозможно наполнить все проекты эмоцией.

Франшиза «Энола Холмс» с первой части была незатейливым развлечением на вечер. Такой осталась и к третьему фильму — смотреть его необязательно, но почему-то приятно.

«Энола Холмс 3»: главное о фильме

Название: «Энола Холмс 3» (Enola Holmes 3).

«Энола Холмс 3» (Enola Holmes 3). Автор: Фил Барантини.

Фил Барантини. Актёры: Милли Бобби Браун, Генри Кавилл, Хелена Бонем Картер и другие.

Милли Бобби Браун, Генри Кавилл, Хелена Бонем Картер и другие. Дата выхода: 1 июля 2026 года.

1 июля 2026 года. Жанр: детектив, драма, комедия.

детектив, драма, комедия. Страна: США.

«Энола Холмс 3»: где смотреть?

Фильм уже доступен на Netflix. Официальной русской озвучки нет, только субтитры.

За себя и за Мальту!

За два фильма Энола Холмс пробилась в топ лучших детективов Британии, а теперь выходит замуж — и не где-то, а на прекрасной Мальте. Естественно, она переполнена сомнениями. Готова ли отказаться от славной фамилии? Не ограничит ли супружество свободу? Вот только все вопросы приходится отложить, ведь её великого брата похитили. Так вместо романтической пирушки начинается опасное расследование.

В третьей части есть все элементы приличного детектива. Загадка, разбросанные повсюду улики, непонятные мотивации и коварный таинственный злодей с запутанным планом. Нюанс – в идее, которую проговаривает мама главной героини: «Загадка не бывает умнее её создателя».

В этом плане к «Эноле Холмс» полно претензий. Начинаются они с первых кадров, когда презентуют злодея с мешком на голове. Тюремщики нахваливают его гениальный ум, предлагают сделку и обещают свободу. По идее, зритель должен задуматься: «Кто же этот коварный мерзавец?» А на деле расклад настолько очевиден, что личность раскроет даже скрипка Холмса.

Злодей же немыслимо опасен, всегда на шаг впереди и даже проигрывает лишь потому, что сам так задумал. Увы, это лишь на словах и по неоднозначной воле сценариста. В реальности противник не учитывает очевидное и грандиозный план доводит до банального мордобоя. Ну а каким может быть результат драки в тёплом летнем фильме?

Нет сомнений, что режиссёр Фил Барантини и сценарист Джек Торн, безусловно, талантливы. В портфолио первого — тот самый безупречно снятый «Переходный возраст». Среди работ второго — хорошо написанные «Чудо» и «Джой». Вероятно, дело в требованиях Netflix, где простота и прямолинейность зачастую важнее многогранности. В фильме эти критерии слишком уж заметны, и важные мысли усердно проговаривают по нескольку раз. Даже если впервые их произнесли пять минут назад. Но если прямолинейность и повторы простить легко, то удар по IQ главного злодея — труднее.

Зато на посредственной детективной арке разместили уйму социальных обвесов. О беспринципной имперской Британии, которая доводит свои колонии до беды. О несчастных афганцах, которые пережили сокрушительное вторжение. О маленьких странах, которым стоит избавиться от влияния покровителя.

Говорить о грехах прошлого важно. Просто фильм делает это поверхностно и социальные темы к сюжету крепит не изысканно, а словно в последний момент и двусторонним скотчем.

«Энолу Холмс 3» не стоит смотреть ради сюжета, расследования и интересного злодея. Тем не менее истории хватает приземлённого очарования. Выглядит всё волшебно: завораживающие виды Мальты, дорогие костюмы, богатые декорации. В диалогах есть удачные шутки и запоминающиеся цитаты. Каждый кадр кажется тёплым и расслабляющим, даже если на героев там вешают петлю. Зритель ведь знает, что под ударом лишь второстепенные персонажи, а любимцы — в тотальной безопасности.

Ещё и каждый второй герой харизматичен. Шерлок проводит почти весь фильм в заточении, но у него приличная драма — с моментом слабости, нерешительностью и привычной харизмой Кавилла. Мать Энолы, сыгранная Хеленой Бонем Картер, — яркое и сумасбродное украшение фильма. Сама Энола тоже хороша: в ней сочетаются уязвимость и уверенность, сообразительность и нежность, серьёзность и комедийность. За такую роль не рукоплескают, однако на Милли Бобби Браун приятно смотреть.

Так и получается, что в кино достаточно плюсов, чтобы оправдать его существование и чтобы оно два часа умеренно развлекало.

«Энола Холмс 3»: стоит ли смотреть

Фильм не целится за рамки незатейливого развлечения на вечер. Вот только проходняки бывают разными: на одни жалко пары часов, а другие кажутся честной сделкой. «Энола Холмс 3» — как раз из последних.

Оценка «Энолы Холмс 3» — 7 из 10

Понравилось

Приятные персонажи.

Классный визуал.

Простая, но обаятельная история.

Не понравилось