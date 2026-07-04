По аниме «Поднятие уровня в одиночку» выпустят фильм

Студия A-1 Pictures сообщила о создании фильма по знаменитому аниме «Поднятие уровня в одиночку». Дата выхода картины с подзаголовком Beyond the System («За пределами системы») пока неизвестна.

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Авторы не раскрыли сюжет предстоящей ленты. Судя по всему, действие фильма будет происходить после событий второго сезона оригинального аниме. Ранее инсайдеры сообщали, что авторы могли отказаться от третьего сезона и выпустить его в формате полнометражной картины.

«Поднятие уровня в одиночку» рассказывает об альтернативной вселенной, где Земля граничит с потусторонним миром, кишащим монстрами. Сюжет второго сезона продолжает историю охотника Сон Джин-у, который внезапно обнаруживает у себя особую силу. Аниме стало популярным по всему миру, а зрители высоко оценили его: на агрегаторе IMDb проект получил 8,5 балла из 10.