Сборы фильма «Холоп 3» с Милошем Биковичем взяли новую планку

4 июля сборы фильма «Холоп 3» достигли более 810 млн рублей. По данным ЕАИС, такого показателя лента добилась на 24-й день проекта — премьера состоялась 11-го числа. Картина занимает второе место в российских чартах, уступая только фильму «Майкл» про Майкла Джексона.

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Действие третьей части разворачивается в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. В этот раз под эксперимент попадает семейная пара на грани развода, чьё перевоспитание инициируют их дети.

Главные роли в «Холопе 3» исполнили Милош Бикович («Вызов»), Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Кристина Асмус («Тётя Марта»), Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые»), Степан Шевяков («Новогоднее чудо») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Клим Шипенко, постановщик предыдущих частей.