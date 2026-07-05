Опубликованы постеры аниме по игре «Призрак Цусимы»

Студия Kamikaze Douga представила стильные постеры аниме по знаменитой видеоигре «Призрак Цусимы». Премьера сериала состоится в 2027 году.

© Чемпионат.com

Анимационное шоу получило название Ghost of Tsushima: Legends («Призрак Цусимы: Легенды»). Проект будет основан на одноимённом кооперативном режиме для оригинальной игры, где герои сражались с мифическими существами. Сюжет предстоящего сериала пока неизвестен.

© Kamikaze Douga

© Kamikaze Douga

© Kamikaze Douga

© Kamikaze Douga

Режиссёром аниме выступает Таканобу Мидзуно — один из постановщиков мультсериала «Звёздные войны: Видения». Ранее сообщалось, что в разработке также находится фильм по «Призраку Цусимы». Автором будущей экранизации выступит Чад Стахелски («Джон Уик»).