Расписание выхода аниме «Призрак в доспехах»
7 июля стартует новое аниме по знаменитой манге «Призрак в доспехах». Проект станет более точной экранизацией оригинального произведения Масамунэ Сиро и будет отличаться от предыдущих адаптаций. Главным героем вновь выступит майор Мотоко Кусанаги, которая состоит в элитном подразделении по борьбе с киберпреступностью в Японии под названием «Девятый отдел». Ей предстоит не только бороться с криминальными группами, но и найти смысл жизни.
Всего в сериал войдёт 10 серий — они будут выходить в российских онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Кион» каждый вторник. Премьера заключительного эпизода состоится 8 сентября.
Расписание выхода аниме «Призрак в доспехах»
- 1-я серия — 7 июля;
- 2-я серия — 14 июля;
- 3-я серия — 21 июля;
- 4-я серия — 28 июля;
- 5-я серия — 4 августа;
- 6-я серия — 11 августа;
- 7-я серия — 18 августа;
- 8-я серия — 25 августа;
- 9-я серия — 1 сентября;
- 10-я серия — 8 сентября.