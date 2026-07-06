На фестивале "Сделано женщинами" покажут фильмы из России, Европы и Индии

Стали известны даты проведения первого Международного кинофестиваля "Сделано женщинами", который объединит конкурсную программу современного российского и зарубежного кино и обширную деловую программу с участием ведущих представительниц киноиндустрии России и зарубежных стран. Смотр пройдет в Москве с 8 по 12 июля.

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Программа включает в себя восемь полнометражных картин из России, Испании, Франции, Туниса, Катара и Индии, созданных при ключевом участии женщин-кинематографистов, а также дискуссии и круглые столы, посвященные будущему кинематографа, международному сотрудничеству и роли женщин в развитии отрасли.

Фильмом открытия станет документальная картина Элема Климова "Лариса", посвященная одному из крупнейших режиссеров советского кино Ларисе Шепитько, обладательнице "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля за фильм "Восхождение".

Ленту закрытия организаторы объявят позже, ее показ станет одним из главных сюрпризов фестиваля.

В конкурсную программу вошли фильмы Евы Либертад, Ларисы Садиловой, Екатерины Горбачевой, Бобби Сармы Баруа, Нины Воловой, Виктории Мокеровой, Юлии Войтюк и Эриж Сехири.

Показы фильмов будут сопровождаться встречами с авторами и творческими группами.