Опубликован трейлер второго сезона фэнтези-аниме «Черный клевер»

Студия Pierrot представила трейлер второго сезона аниме «Чёрный клевер». Продолжение фэнтезийного проекта стартует в октябре, более точную дату авторы раскроют позже.

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Сериал рассказывает о младенцах Асте и Юно, которые были подброшены под церковь одной из деревень. Мальчики выросли, но один смог научиться магии, а другой нет. В один момент герои получают собственную книгу заклинаний и начинают соперничать за звание настоящего Короля-чародея.

Первый сезон выходил с 2017 по 2021 год. За это время авторы выпустили 170 эпизодов, которые высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb аниме получило 8,2 балла из 10. Второй сезон выйдет спустя пять лет после премьеры заключительного эпизода.