Зрители теряют интерес к фильму о кузине Супермена

По итогам второго уикенда сборы фильма «Супергёрл» достигли $ 58,5 млн в США. Супергеройская картина теряет интерес зрителей, занимая четвёртую позицию в местных чартах.

По всему миру лента заработала только чуть больше $ 100 млн. «Супергёрл» продемонстрировала провальный старт, но во время второй недели проката продажи билетов рухнули на 74%, что для крупнобюджетного проекта крайне плохой показатель. Учитывая, что бюджет фильма составил $ 170 млн, картина может принести убытки компании Warner Bros. в размере до $ 120 млн.

«Супергёрл» рассказывает историю Кары Зор-Эл — кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести. Ленту смешанно оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 56% свежести.