Классик мирового кино обещает снять свой «самый кровавый фильм»

Классик мирового кино и король джалло Дарио Ардженто ("Суспирия", "Кроваво-красное", "Феномен", "Дрожь") не собирается уходить на покой - на днях 85-летний маэстро заявил, что съемки его новой работы начнутся в сентябре.

© Кадр из фильма "Она"

Как сообщает портал World of Reel, фильм будет на французском языке, съемки пройдут в Париже. Картина станет вольным ремейком классической мексиканской ленты 1940-х годов, ее название не указывается.

Главную роль исполнит Изабель Юппер ("8 женщин", "Пианистка", "Она", "В объятиях лжи").

Постановщик обещает зрителям свой "самый кровавый фильм", актриса же признается, что не терпится поскорее приступить к сотрудничеству со "странным и оригинальным художником".

Стоит отметить, что режиссер откладывал этот проект несколько лет.

В 2021 году Ардженто исполнил главную роль в фильме "Вихрь" (Vortex), максимально реалистично изобразив повседневную жизнь человека, страдающего старческой деменцией.

Год спустя состоялась премьера его фильма "Темные очки" (Occhiali Neri), получившего смешанные отзывы критиков (впрочем, как и всегда).

Кадр из фильма "Паника Дарио Ардженто"

В 2023 году увидел свет документальный фильм Симона Скафиди "Паника Дарио Ардженто" (Dario Argento Panico), премьера которого состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля.

В этой картине дань маэстро отдают его коллеги Лаберто Бава, Микеле Соави, Луиджи Коцци и Франко Феррини, лидер Goblin Клаудио Симонетти, написавший музыкальные темы для самых известных его фильмов, а также вдохновленные работами постановщика Гильермо дель Торо, Николас Виндинг Рефн и Гаспар Ноэ.