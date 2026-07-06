Появился тизер перезапуска сериала «Спасатели Малибу»

Компания Fox представила первый тизер перезапуска культового сериала "Спасатели Малибу" (Baywatch). Первый сезон будет состоять из 12 эпизодов. Главным героем станет сын знаменитого спасателя Митча Бьюкеннона, который приезжает на тот же пляж, чтобы продолжить дело отца вместе со своей дочерью.

© Российская Газета

Сам ролик длится 15 секунд. В нем герои бегут по песку, поднимают бокалы в баре, а одна из спасательниц говорит, что это лучшая работа в мире.

Несмотря на скромный хронометраж, видео передает ту самую атмосферу, которая сделала сериал (1989-2001) настолько популярным (в Книге рекордов Гиннесса "Спасатели" упоминаются как самое просматриваемое телешоу с более чем 1,1 миллиарда зрителей).

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/d43b4110ed7b314a0d59fc3d73b3f327"/>

Главные роли исполнили Хэсси Харрисон, Стивен Амелл, Джессика Белкин, Брукс Нэйдер, Ливви Данн и другие.

Режиссером выступил МакДжи (дилогия "Ангелы Чарли"), сценаристами - Грегори Дж. Бонанн (оригинальные и перезапущенные "Спасатели Малибу", "Гром в раю"), Мэтт Никс (сериалы "Правдивая ложь" и "Тернер и Хуч") и Лара Олсен ("Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение").

Премьера запланирована на январь 2027 года.

Кстати

В 1996 году аудитория шоу превышала миллиард зрителей еженедельно, трансляции велись более чем в 200 странах.

В 2017 году франшизу попытались возродить, выпустив полнометражный фильм с Дуэйном Джонсоном, Заком Эфроном, Приянкой Чопрой, Александрой Даддарио и Келли Рорбах. Картина, в которую вложили 69 миллионов долларов, в прокате собрала почти 178 миллионов.