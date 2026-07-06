По данным Konibusiness, «Майкл» пятый раз подряд возглавил кинопрокат России за уикенд. За выходные картина собрала 121,7 млн рублей.

На втором месте расположился «Холоп 3» со сборами в 81,1 млн рублей. Третью строчку заняло «Закулисье реальности», собравшее 36,9 млн рублей. А «Обсессия» за уикенд собрала 30,5 млн рублей.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Лента также официально вышла в российском прокате.