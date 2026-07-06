«День разоблачения» Стивена Спилберга почти окупился в прокате

«День разоблачения» Стивена Спилберга суммарно собрал в прокате $ 210 млн. Бюджет картины составил $ 115 млн. То есть для окупаемости ленте нужно собрать $ 230 млн — не хватает ещё $ 20 млн.

Получится ли у ленты сделать это, пока под вопросом.

«День разоблачения» рассказывает о двух главных героях, которые обладают даром свыше. Он оказывается связан с появлением инопланетян на Земле и раскрытием главной тайны, связанной с внеземной жизнью. Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).