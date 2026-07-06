Объявлено расписание выхода сериала «Лаки» с Аней Тейлор-Джой

Расписание выхода сериала «Лаки» с Аней Тейлор-Джой
15 июля стартует криминальный сериал «Лаки» с Аней Тейлор-Джой («Ход королевы») в главной роли. Шоу расскажет о Лаки Армстронг — профессиональной мошеннице, которая решила больше не заниматься преступной деятельностью. В один момент она покупает лотерейный билет и выигрывает солидную сумму, но для получения денег ей придётся раскрыть свою личность. Теперь героине нужно столкнуться с криминальным прошлым, чтобы получить шанс на честную жизнь.
В первый сезон войдёт семь серий — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительного эпизода состоится 19 августа.
Расписание выхода сериала «Лаки»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 15 июля
- 2-я серия 15 июля
- 3-я серия 22 июля
- 4-я серия 29 июля
- 5-я серия 5 августа
- 6-я серия 12 августа
- 7-я серия 19 августа