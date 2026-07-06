Вышел первый тизер-трейлер криминального комедийного сериала «Нам кранты»

Онлайн-кинотеатр «КИОН» опубликовал дебютный тизер-трейлер криминального комедийного сериала «Нам кранты». Шоу выпустят в онлайн-кинотеатре, но когда именно, не уточняют.

Три друга — Буслай, Сержант и Мансур — решают быстро заработать, отправившись на заброшенную стройку за старым башенным краном. Но всё идет не по плану: кран обрушивается на машину местного авторитета, и случайная авария запускает цепочку нелепых и опасных событий.

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Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «КИОН».

Главные роли в сериале исполнили Макар Хлебников, Антон Шокалюк, Шарифбек Закир и Тимофей Трибунцев.