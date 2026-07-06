Стартовал сериал «Суета» про грабителей-неудачников

Сегодня в онлайн-кинотеатре Okko начал выходить сериал «Суета» про грабителей-неудачников. Пока вышла лишь первая серия, вторая подоспеет 7 июля, а третью выпустят 8 числа.

Проект рассказывает историю четверых друзей-неудачников из Пятигорска, которые решаются на ограбление инкассаторов, но в результате сами оказываются в роли должников. Чтобы спасти свои жизни, ребята вынуждены продолжать налёты.

Главные роли в «Суете» исполнили Саша Фёдоров («Чужие деньги»), Александр Аверин («Доктор Гаф»), Денис Власенко («Страсти по Матвею»), Магомед Муртазалиев («Мажор в Сочи») и другие актёры. Режиссёром выступил Антон Родин, известный по мини-сериалу «Фейк».