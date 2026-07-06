Вышел трейлер боевика «Надежда» со звездой «Игры в кальмара»

Кинокомпания Plus M Entertainment представила дебютный трейлер фильма «Надежда» с английскими субтитрами. Корейский фантастический блокбастер доберётся до кинотеатров России уже 10 сентября в привычном русском дубляже.

Будущая лента расскажет историю небольшого корейского городка, где начинают происходить таинственные события. Однажды охотники находят изувеченные трупы животных, после чего они снаряжают экспедицию в лес, чтобы найти виновника, которым оказывается неведомое существо.

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Видео доступно на YouTube-канале Plus M Entertainment. Права на видео принадлежат Plus M Entertainment.

Режиссёром ленты выступил На Хон-джин («Вопль»). Главные роли в боевике сыграли Хван Джон Мин и Чон Хо Ён («Игра в кальмара») вместе с Майклом Фассбендером («12 лет рабства») и Алисией Викандер («Агенты А.Н.К.Л.»). Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале — 2026, где лента получила смешанные отзывы.