Никита Михалков поставил диагноз современным режиссерам

Режиссер Никита Михалков во время вручения дипломов выпускникам своей Академии кинематографического искусства высказал мнение, что в современном мире кино много беспомощных режиссеров.

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"Наш принцип - научить артиста работать, когда режиссер беспомощен, а сегодня таких очень много", - цитирует Никиту Сергеевича газета "Культура".

Народный артист России при этом рассказал, как студентов Академии "вооружают" против режиссуры, "которая не может им помочь". Помимо мастер-классов и общения с мастерами, будущие артисты посещают выставки, усадьбы, спектакли московских театров, бывают на экскурсиях в "Мосфильме", ездят на гастроли…

"Это столь же важно, как их профессия, - убежден режиссер. - Это возможность расширить свой кругозор, впитать существующие культурные токи и попытаться трансформировать их в то, что они делают, как репетируют".

Говорил Никита Михалков и о методе, который исповедуют в Академии, "основан он на Станиславском, Михаиле Чехове, Шарле Дюллене и Питере Бруке". И он - дает свои плоды…

"Самое дорогое, что было сделано [за время обучения], - мне сегодня есть о чем разговаривать с ними, мы говорим на одном языке!".

Напомним, свой первый полнометражный фильм - "Свой среди чужих, чужой среди своих" - Никита Михалков снял в 28 лет, а сниматься в кино и вовсе начал еще школьником. Широкую известность как актер он получил в 18 лет после главной роли в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".