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Расписание выхода шоу «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» по «Теории большого взрыва»

Чемпионат.com

Уже 24 июля состоится премьера сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Спин-офф «Теории большого взрыва» расскажет о владельце магазина комиксов Стюарте, который ломает устройство, изобретённое Шелдоном и Леонардом. Теперь ему предстоит побывать в параллельных вселенных, чтобы предотвратить апокалипсис.

Когда состоится премьера сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»
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В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам на HBO. Финал состоится 25 сентября.

Расписание выхода сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 24 июля
  • 2-я серия 31 июля
  • 3-я серия 7 августа
  • 4-я серия 14 августа
  • 5-я серия 21 августа
  • 6-я серия 28 августа
  • 7-я серия 4 сентября
  • 8-я серия 11 сентября
  • 9-я серия 18 сентября
  • 10-я серия 25 сентября