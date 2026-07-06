Когда состоится премьера сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»

Расписание выхода шоу «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» по «Теории большого взрыва»
Уже 24 июля состоится премьера сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Спин-офф «Теории большого взрыва» расскажет о владельце магазина комиксов Стюарте, который ломает устройство, изобретённое Шелдоном и Леонардом. Теперь ему предстоит побывать в параллельных вселенных, чтобы предотвратить апокалипсис.
В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам на HBO. Финал состоится 25 сентября.
Расписание выхода сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 24 июля
- 2-я серия 31 июля
- 3-я серия 7 августа
- 4-я серия 14 августа
- 5-я серия 21 августа
- 6-я серия 28 августа
- 7-я серия 4 сентября
- 8-я серия 11 сентября
- 9-я серия 18 сентября
- 10-я серия 25 сентября