«Одиссею» Кристофера Нолана сравнили с «Властелином колец» Питера Джексона

6 июля в Лондоне состоялась мировая премьера «Одиссеи» — эпического фильма Кристофера Нолана по мотивам поэмы Гомера. Критики уже посмотрели ленту и поделились своими впечатлениями в соцсетях.

Так, первые обозреватели остались под большим впечатлением от автора «Оппенгеймера» и «Интерстеллара». Они хвалят актёрскую игру основного каста, невероятные масштабы приключения главного героя, необычно поставленный экшен и сравнивают ленту с культовой трилогией «Властелин колец» Питера Джексона.

Что пишут первые критики про «Одиссею» Кристофера Нолана

Это самый прямолинейный фильм Кристофера Нолана в его карьере — и, возможно, самый впечатляющий. Эпический масштаб и внимание к деталям просто потрясают. Ближайшее сравнение, которое приходит мне в голову, — «Властелин колец» Питера Джексона.

«Одиссея» — это «Властелин колец» Кристофера Нолана. Это настолько эпичный фильм, насколько это вообще возможно в своём жанре. Редкий случай в наше время.

«Одиссея» — это нечто грандиозное. Это Нолан, действующий на ускоренном темпе. Прекрасное кинематографическое достижение и настоящий шедевр.

Что могу сказать об «Одиссее» — я думала, что это будет первый фильм Кристофера Нолана, где я не заплачу. А затем наступил финальный акт, и слёзы полились рекой. Захватывающее, смелое, потрясающее зрелище.

«Одиссея» — невероятная визуальная эпопея с захватывающим экшеном и, внезапно, хоррор-моментами!

Актёрский состав «Одиссеи» получает шанс проявить себя. Энн Хэтэуэй невероятна, Мэтт Дэймон великолепен, а Том Холланд продолжает доказывать, что ему подвластны любые роли. Но Роберт Паттинсон буквально крадёт фильм. Он такой коварный, манипулятивный и бесконечно завлекательный.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Премьера картины состоится 17 июля, аналитики прогнозируют фильму старт в районе $ 80 млн только в США.