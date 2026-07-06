Фильм «Убойный футбол» получит вторую часть

Легендарный фильм «Убойный футбол» про спортивную игру в стиле кунг-фу получит продолжение — в Китае готовится к релизу вторая часть картины.

Сюжет расскажет про женскую футбольную команду, которая будет бороться за победу на турнире, используя приёмы из единоборств — как и в первой части.

Режиссёром станет Стивен Чоу, снявший оригинальный фильм и несколько других известных картин («Кулак ярости», «Разборки в стиле кунг-фу» и другие). В актёрский состав вошли несколько звёзд, включая бывшую футболистку Чжао Лину, рэпера MC Jin и стендап-комик Джимми О. Яна.

Премьера состоится в Сингапуре 6 августа 2026 года, в Китае же показ ленты стартует почти не месяц раньше — 11 июля 2026 года.