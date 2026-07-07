Голливудский оператор рассказал, когда Тарантино снимет свой последний фильм

Известный голливудский оператор Роберт Ричардсон, трижды побеждавший на премии «Оскар», поделился подробностями о 10-м и, вероятно, последнем фильме режиссёра Квентина Тарантино.

По его словам, постановщик «Убить Билла» и «Бесславных ублюдков» планирует снять совершенно новый фильм летом 2027 года. При этом проект держится в строжайшем секрете.

Никто не знает, что он собирается делать. Квентин не собирается об этом говорить, точная дата пока неизвестна. Его могут начать снимать летом — всё зависит от того, как пойдёт пьеса и где она будет ставиться.

Лента не станет продолжением «Однажды в Голливуде», а от идеи съёмок «Кинокритика» было решено отказаться.

В следующем фильме Квентин будет совсем другим. Он выйдет из проекта «Кинокритик» и сиквела «Однажды в Голливуде». Следующая глава будет чем-то новым. Квентин позвонил мне и сказал: «Я не буду это снимать, я написал новый сценарий».

Последним большим фильмом Тарантино стал «Однажды в Голливуде», вышедший в 2019 году.