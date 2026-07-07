Съемки сиквела «Схватки» Майкла Манна с Ди Каприо и Бэйлом стартуют осенью

В ноябре стартуют съемки продолжения канонической криминальной драмы "Схватка" (Heat, 1995), но уже с Леонардо Ди Каприо и Кристианом Бэйлом в главных ролях. В режиссерском кресле остается создатель оригинальной картины Майкл Манн ("Охотник на людей", "Свой человек", "Али").

© Кадр из фильма «Схватка», 1995 г.

Роль Винсента Ханны, которую ранее исполнял Аль Пачино, досталась Бэйлу; Криса Шихериса, ранее сыгранного Вэлом Килмером, - Ди Каприо. Информации об остальном актерском составе пока нет.

Сценарий "Схватки 2" (Heat 2) основан на одноименном романе Манна и Мэг Гардинер 2022 года. Сюжет книги разворачивается сразу после финала, представленного в фильме. Далее повествование строится через переплетение нескольких временных линий: 1988 год - предыстория Ханны и Макколи в Чикаго, 1995-1996 годы - побег Шихериса в Парагвай, 2000 год - его возвращение в Лос-Анджелес, финальное противостояние Ханны и психопата Отиса Уорделла. Экранизация сохранит структуру романа: она будет и сиквелом, и приквелом одновременно.

В "Схватке" Килмер исполнил одну из лучших своих ролей

Сценарий первого фильма Манн написал еще в 1979 году, 10 лет спустя история легла в основу телефильма "Сделано в Лос-Анджелесе", после чего режиссер переработал его для полноценной киноленты. На съемках не было ни одной декорации - весь фильм снимали в Городе ангелов на натуре.

При бюджете 60 миллионов долларов в прокате картина собрала 187 миллионов. Критики хвалили ее за режиссуру, мастерски поставленные экшен-сцены, а также игру Пачино и Роберта Де Ниро.