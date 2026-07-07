Что известно о фильме «На деревню дедушке-2» с Юрием Стояновым

16 июля состоится премьера российской комедии «На деревню дедушке — 2» — продолжения семейного кинохита с Юрием Стояновым в одной из главных ролей. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».

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Сюжет

Во второй части Владик снова проводит каникулы у деда Юры. Однако в какой-то момент в деревне появляется Виктор — дед Владика по папе, бывший дипломат. Он быстро находит общий язык с местными жителями, дарит внуку дорогие подарки и увлекает его интересными историями о своих путешествиях. Между дедушками появляется конкуренция за внимание внука — от едких подколов до открытого противостояния. Дед Юра все больше чувствует, что проигрывает. Но когда всплывает тайна о прошлом Виктора, у дедушки Юры появляется возможность избавиться от соперника.

В ролях:

Юрий Стоянов — дед Юра;

Федор Добронравов — дед Виктор;

Ярослав Головнев — Владик;

Татьяна Орлова — Петровна;

Александр Ильин — Николай;

Ингрид Олеринская — мама Владика;

Антон Филипенко — Антон.

Съемочная команда:

Актеры — о фильме

Первую часть фильма в кинотеатрах посмотрели 2,3 миллиона зрителей. Юрий Стоянов, играющий деда Юру, рассказал, что очень рад, что предыдущий фильм «выстрелил» и привлек внимание широкой аудитории.

— Прежде всего мы делали простое и доброе кино — видимо, оно зацепило людей своей искренностью, чем-то настоящим. И, безусловно, я рад, что у истории появилось продолжение. Если в первой части мы пытались найти взаимопонимание с внуком, то во второй возникает задачка посложнее — сохранить его любовь и не разочаровать в череде новых вызовов, которые возникают вместе с неожиданным появлением второго деда, — поделился Стоянов.

Актер выразил надежду, что его тандем с Федором Добронравовым, играющим деда Виктора, повеселит зрителей и при этом обратит внимание на главное: семья — это самое важное.

Сам Добронравов также отметил, что это кино про «самое важное в жизни» — семью, за которую надо бороться, даже если кажется, что контакт потерян и договориться уже не получится.

— Мой герой — человек, который в какой-то момент оказался с близкими на дистанции и теперь пытается по-своему, как умеет, эту дистанцию сократить. Но любовь и забота — вещи непростые. Мы часто не умеем с ними обращаться и начинаем попросту «причинять добро». Часто это выглядит несуразно и комично. Поэтому очень важно быть честным с собой и с близкими, — считает артист.

2 июля в прокат вышла авантюрная фантастическая комедия «Касса невест» с Алексеем Воробьевым, Анной Богомоловой и Романом Маякиным в главных ролях. О чем этот фильм — в материале «Вечерней Москвы».