Фильм «Майкл 2»: каким будет сиквел байопика о короле поп-музыки

Фильм «Майкл» стал одним из главных кинохитов весны-2026. Биографическая картина о юности легендарного Майкла Джексона получилась весьма спорной: ее хвалили за яркие музыкальные номера и ругали за излишнюю рафинированность. Противоречивые отзывы не помешали «Майклу» стать самым кассовым байопиком в истории. Кажется, фанатов ждет целая трилогия о Джексоне. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме «Майкл 2»: дата выхода, сюжет и каст сиквела.

Главное о фильме

Страна: США, Великобритания

Жанр: музыкальная биографическая драма

Режиссер: Антуан Фукуа

Когда выйдет: 2028-2029 годы

Покажут ли в России: да

В главных ролях: Джаафар Джексон

Кадр: фильм «Майкл»

Дата выхода

В мае 2026 года студия Lionsgate сообщила, что сиквел «Майкла» официально находится на ранней стадии разработки. Сроки выхода при этом остаются туманными. На производство первого фильма ушло почти два с половиной года — поэтому СМИ считают, что премьера «Майкла 2» состоится не раньше 2028-2029 годов.

Фильм «Майкл 2» может выйти в прокат в конце 2028 или начале 2029 года. Точная дата выхода неизвестна

Forbes предполагает, что производство второго фильма может занять чуть меньше времени — дело в том, что в сиквеле будут использовать материал, отснятый для первой части.

Напомним, что «Майкла» официально показывали в российских кинотеатрах. Прокатчиком картины выступила кинокомпания «Вольга», которая привезла в Россию «Вот это драму!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном и «Горничную» с Сидни Суини.

Сюжет и актеры

Фильм «Майкл» рассказывал о становлении короля поп-музыки Майкла Джексона — от момента образования группы The Jackson 5 до грандиозного выступления на лондонском стадионе Wembley в рамках своего первого сольного тура Bad.

Кадр: фильм «Майкл»

На протяжении фильма юный Майкл (Джаафар Джексон) противостоял своему отцу, деспотичному Джозефу Джексону (Колман Доминго), который не позволял талантливому певцу пойти против семьи. Байопик затронул многие ключевые моменты из биографии музыканта: выпуск первого сольного альбома Off the Wall и легендарной пластинки Thriller, создание песни Beat It, показ клипов Джексона в эфире MTV (ранее канал не крутил клипы темнокожих артистов), несчастный случай во время съемок в рекламе Pepsi и последующее восстановление поп-иконы.

Пока неизвестно, на каких событиях из биографии Джексона сконцентрируется сиквел

Глава студии Lionsgate Адам Фогельсон рассказал, что первый фильм не затронул многие интересные страницы из жизни и музыкальные хиты Джексона.

Рассказывая эту историю, мы можем перемещаться во времени — как вперед, так и назад. Даже в рамках временного отрезка, показанного в оригинальном фильме, произошло так много других событий, которые остались за кадром Адам Фогельсон продюсер, глава студии Lionsgate

При этом сиквел, скорее всего, оставит без внимания главный скандал, связанный с именем Джексона — обвинения в сексуальных домогательствах в адрес несовершеннолетних. Изначально в первом фильме были сцены, затрагивающие эту тему — однако в финальную версию «Майкла» они не попали.

Об актерском составе «Майкла 2» пока нет никакой информации. Скорее всего, Майкла Джексона вновь сыграет Джаафар Джексон (племянник самого Майкла Джексона), а к роли его сурового отца вернется Колман Доминго («Синг-Синг»).

Джаафар Джексон — племянник Майкла Джексона // Лента.ру

Производство

«Нам, безусловно, есть что рассказать дальше. Если зрители подтвердят, что готовы к продолжению, мы будем готовы представить его им как можно скорее», — заявил Адам Фогельсон на премьере фильма «Майкл».

На возможное продолжение намекала и надпись «Его история продолжится» (His Story Continues), которая появилась на экране в самом конце картины.

Lionsgate анонсировала работу над «Майклом 2» в мае 2026 года — меньше чем через месяц после релиза первой картины. На это повлиял успешный прокат «Майкла» — в конце июня лента обогнала нолановского «Оппенгеймера» и стала самым кассовым байопиком в истории.

$ 977 000 000 собрал фильм «Майкл» в международном прокате к 29 июня 2026 года

Съемки фильма «Майкл 2» официально не стартовали, детали производства держатся в секрете. Ожидается, что к работе над продолжением вернутся режиссер Антуан Фукуа («Король Артур», трилогия «Великий уравнитель») и сценарист Джон Логан («Авиатор», «Чужой: Завет»).

В сиквеле планируют использовать уже отснятый материал, который не вошел в финальный монтаж первой части

«Благодаря предыдущему этапу съемок отснято уже 25-30 процентов материала для второго фильма — это явно пойдет проекту на пользу. При этом мы непременно позаботимся о том, чтобы вновь создать масштабную и впечатляющую картину для зрителей по всему миру, поэтому я не хотел бы сейчас вдаваться в конкретные детали того, как именно она будет выглядеть», — рассказал Фогельман.

Кадр: фильм «Майкл»

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