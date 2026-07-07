Какие сериалы 2026 года способны удивить зрителя

Скептики, считающие, что золотая эпоха телевидения уже подошла к концу, попросту потерялись в обилии коммерчески выверенного предложения, которое без остановки производит конвейер индустрии телеканалов и стримингов. Не беда. Как раз для тех, кто не готов тонуть в море контента ради редких жемчужин, «Лента.ру» подготовила список самых захватывающих, изобретательных и способных удивлять сериалов, которые уже успели выйти в 2026 году.

«Максимальное удовольствие гарантировано» (Maximum Pleasure Guaranteed)

«Не думала, что все так выйдет. У меня в жизни уже все должно было быть устаканено, а я в полном раздрае», — мать-разведенка Пола (Татьяна Маслани) и представить не может, в какой кошмар ее и без того хаотичная жизнь очень скоро превратится. Пристрастившаяся к вебкам-порно журналистка сначала становится жертвой мошенников, а затем оказывается втянута в игру еще более опасную. Комедийный детектив от Дэвида Джея Розена («Шугар») увлекает в первую очередь человечностью своей героини, которая, помимо большого заговора с участием вебкам-моделей, пытается распутать и собственную взрослую жизнь, отбиваясь от окружающих ее страстей и вызовов. Apple TV+

Кадр: сериал «Максимальное удовольствие гарантировано»

«Повелитель мух» (Lord of the Flies)

Автор нашумевшего «Переходного возраста» Джек Торн взялся за новый проект о детской жестокости, на этот раз — за экранизацию признанной классики мировой литературы, повлиявшей на целые поколения и сформировавшей массивный пласт культуры (без романа Уильяма Голдинга не вообразить книжного цикла и кинофраншизы «Голодные игры», сериалов «Остаться в живых» и «Шершни», да и уймы менее известных проектов, разыгрывающих все тот же расхожий сюжет). История «Повелителя мух» движется по известным рельсам: крушение самолета с детьми, гибель всех взрослых, насаженная на палку голова свиньи, украденные очки, разбитый рог-ракушка и страшная трагедия, но не обошлось и без модных нововведений в виде перенасыщенных цветом кадров, авангардной хореографии, психологизма и остросоциальности. BBC One

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Кадр: сериал «Повелитель мух»

«У меня дурное предчувствие» (Something Very Bad Is Going to Happen)

Первый после завершения «Очень странных дел» продюсерский проект братьев Даффер, предлагающий самую подробную деконструкцию жанра хоррора со времен культовой «Хижины в лесу». В центре сюжета — без пяти минут супруги Рэйчел (Камила Морроун) и Ники (Адам ДиМарко), которым предстоит сыграть свадьбу в загородном домике. Шоураннерский дебют сценаристки Хейли Бостон («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо») за восемь эпизодов делает целый ворох реверансов классике и совершает экскурс по поджанрам: есть тут и слэшер с отсылкой на «Пятницу, 13-е», и пролеты камерой а-ля «Зловещие мертвецы», и найденная пленка прямиком из «Ведьмы из Блэр», а также пугалки-скримеры, море крови, спиритические сеансы и уйма обманывающих ожидание сюжетных твистов, которые делают «У меня дурное предчувствие» лучшим хоррор-сериалом года. Netflix

Кадр: сериал «У меня очень дурное предчувствие»

«Элис и Стив» (Alice and Steve)

Режиссерка и сценаристка непревзойденного «Сексуального просвещения» Софи Гудхарт создала самую неуютную историю любви — Стив (Джемейн Клемент) заводит отношения с Иззи (Яли Тополь Маргалит), дочерью своей подруги Элис (Никола Уолкер). Возлюбленная вдвое моложе стареющего ловеласа, поэтому между теперь уже бывшими лучшими друзьями разворачивается конфликт покруче, чем в сериале «Грызня». Но, в отличие от более известного проекта Netflix, британская комедия не ходит избитыми тропами, а очаровательный дуэт в центре повествования не успевает надоесть за короткий хронометраж. Получается добрая и откровенная история о родственных связях, дружбе и любви, которой все возрасты покорны. Disney+

Кадр: сериал «Элис и Стив»

«Рыцарь Семи Королевств» (A Knight of the Seven Kingdoms)

Камерный спин-офф легендарной фэнтези-саги «Игра престолов» ближе всего по духу к «Мандалорцу», и дело не только в ведущем дуэте, но и в том, что оба проекта черпают вдохновение в самурайском кино, а также в камерности: это небольшие сюжеты, разворачивающиеся на периферии гигантской вселенной. В случае с «Рыцарем Семи Королевств» оруженосец Дунк (Питер Клэффи), похоронив странствующего рыцаря сэра Арлана из Пеннитри (Дэниэл Уэбб), первым делом отправляется завоевывать славу на турнире. По пути он встречает не по годам смышленого сироту Эгга (Декстер Сол Анселл), который напрашивается к нему в слуги. Сериал Айры Паркера («Игра престолов») использует откровенно манипулятивные приемы: красавица оказывается в опасности, подмога приходит откуда не ждали, а главный герой задает жару на поединке, как это бывает, из самых последних сил — однако все они лежат в традиционной для рыцарского романа плоскости. И выглядят органично в контексте общей несерьезности — спасибо, помимо прочего, сортирным шуткам и пенису сэра Арлана. HBO

Кадр: сериал «Рыцарь Семи Королевств»

«Единственный свидетель» (The Witness)

Отфильтрованный тру-крайм во всей мрачной красе, «Свидетель» рассказывает реальную историю убийства 23-летней англичанки Рэйчел Никелл в Лондоне летом 1992 года. Неизвестный настиг женщину в парке, где она гуляла с трехлетним сыном Алексом, и нанес ей 49 ножевых ранений. Ее ребенок оказался единственным свидетелем страшного преступления, а последовавшее расследование стало одним из самых скандальных в истории британской полиции. Проект сценариста Роба Уильямса («Убивая Еву») и режиссера Алекса Винклера («Сиськи») затрагивает работу правоохранителей опосредованно, обращая больше внимания на эффект, который трагедия оказала на семью покойной — крошку Алекса и вдовца Андре (Макс Финчем и Джордан Болджер). Отец и сын пронесли эту рану сквозь десятилетия, а затем были вынуждены пережить это вновь, когда копы вернулись к так и не раскрытому делу. Netflix

Кадр: сериал «Свидетель»

«Бухта вдов» (Widow’s Bay)

Сериал об администрации захолустного городка, проклятого всеми демонами вселенной, оперирует где-то между чистым хоррором и ситуационной комедией, напоминая сразу два легендарных хита — «Парки и зоны отдыха» и сюрреалистическую «Атланту». Собственно, над «Бухтой» работали люди, приложившие руку к обоим проектам: шоураннерка Кэти Дипполд придумала «Бухту» как сюжет для так и не снятого эпизода «Парков и зон отдыха», а режиссером половины всех серий и исполнительным продюсером выступил работавший над «Атлантой» Хиро Мурай, который здесь наводит фирменный магический реализм. А основой для страшилок и шуток в сериале становится (помимо FOMO жителя удаленного населенного пункта) тщательно вымаранная из памяти горожан мрачная коллективная история. И конкретно эта деталь делает сериал универсальным: если прикинуть, кладезь погребенных ужасов, рискующих в одночасье полезть наружу, можно с легкостью сковырнуть буквально в любой географической точке. Apple TV+

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Кадр: сериал «Бухта вдов»

«У Марго проблемы с деньгами» (Margo’s Got Money Problems)

Драмеди с Эль Фаннинг («Неоновый демон») в роли молодой мамочки, решившей завести аккаунт на OnlyFans и поправить свое финансовое положение, тематически заходит на территорию «Эйфории», но со своей героиней обращается заметно бережнее. Проблематика этого сериала куда шире секс-работы и трудностей материнства и касается неолиберальной капиталистической системы, в которой барахтается Марго. Женская свобода совмещать семью и карьеру (первое, в общем-то, предлагается доводить до максимальной эффективности по лекалам второго) на деле оказывается еще одной формой эксплуатации. Если в своем предыдущем хите «Большая маленькая ложь» капитализм для шоураннера Дэвида Э. Келли служил позолоченным фасадом, скрывающим мрачные тайны образцовых калифорнийских семей, то здесь тема финансов выступает сюжетообразующей медленно нагреваемой сковородкой — что, по сути, отражает название. Это история о Марго, и у нее проблемы с деньгами, и ее незадаче могут посочувствовать многие, ведь, если начистоту, кому вообще сейчас легко? Apple TV+

Кадр: сериал «У Марго проблемы с деньгами»