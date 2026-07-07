Создатели «Людей Икс ’97» собираются расширить вселенную мутантов

Глава телевизионного подразделения Marvel Studios Брэд Виндербаум рассказал, что по «Людям Икс ’97» планируют снять как минимум 10 сезонов. Пока что вышло лишь два сезона, третий уже запущен в работу.

По словам Брэда, продолжение истории мутантов получается насыщенным, поэтому каждый новый сезон может рассказывать дополнительные истории и расширять уже знакомую вселенную.

«Люди Икс ’97» стартовали 20 марта 2024 года. Проект представляет собой продолжение оригинального мультсериала Marvel, выходившего с 1992 по 1997 год. Главными героями сиквела вновь выступила команда мутантов под названием Люди Икс во главе с Магнето, который пришёл на помощь супергероям после смерти Профессора Икс.