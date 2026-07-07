В продолжении «Мачо и ботана» до сих пор используют сценарий, написанный много лет назад

По данным Empire, в продолжении «Мачо и ботана» до сих пор используют сценарий многолетней давности. Его хотят почти весь переработать, хотя Ченнинг Татум ранее называл его одним из лучших в своей карьере.

В оригинале Хилл и Татум сыграли Шмидта и Дженко, двух нерадивых копов, которые под прикрытием устраиваются в местную старшую школу, чтобы вывести на чистую воду банду наркоторговцев. Подробности сюжета триквела пока не раскрывают.

Режиссёром фильма выступит Родни Ротман, который написал сценарий вместе с Хиллом и Меган Мэллой. Третья часть успешной кинофраншизы «Мачо и ботан» находится в работе у Sony уже более 10 лет.