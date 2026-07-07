Режиссер Владимир Грамматиков снимет музыкальный фильм "Добрая сказка", основанный на одноименном спектакле композитора Александры Пахмутовой. Об этом стало известно на очной защите национальных фильмов, производство которых осуществляют организации кинематографии, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.

"Я начинал свой творческий путь с музыкального фильма "Усатый нянь". Хочу, правда, закончить тоже веселой музыкальной сказкой", - сказал на питчинге режиссер Владимир Грамматиков.

По сюжету картины девочка, чьи сказочные мечты оживляют героев волшебной книги, помогает сохранить мир сказки. Под Новый год Рита и ее сын Фома, считающий сказки глупостью, по заданию злодея отправляются украсть волшебную книгу. Однако, познакомившись с семьей Веры, они отказываются от своего плана и вместе со сказочными героями встают на защиту волшебства.

Вокальные партии в фильме исполнят Ильдар Абдразаков, Динара Алиева, Алексей Чумаков и Баста. Кроме того, специально для картины Пахмутова пишет новую песню.