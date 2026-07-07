Фильм «Доброволец» снимут по мотивам истории американца Глосса, воевавшего за Россию

Военная драма "Доброволец", основанная на реальной истории гражданина США Майкла Глосса, воевавшего на стороне России в зоне специальной военной операции, находится в разработке. Об этом создатели проекта сообщили на очной защите национальных фильмов, производство которых осуществляют организации кинематографии, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.

© Соцсети Майкла Глосса

"Мы хотим показать всю правду о специальной военной операции. Я создал такой термин - "интеллигентная правда" и "интеллигентный патриотизм", то есть без надрыва, а через героя-американца попробовать выйти на зарубежные рынки", - сказал продюсер проекта Максим Королев.

По его словам, картина основана на событиях двухлетней давности. В центре повествования - американец без боевого опыта, который отправляется добровольцем в зону специальной военной операции и знакомится со старшим сержантом Николаем Приваловым. Через их взаимоотношения авторы намерены показать "человечность русского солдата" и несогласие главного героя с политикой США в отношении России.

Королев также сообщил, что сейчас ведутся переговоры с международными кастинг-агентствами для поиска исполнителя главной роли. Съемки фильма планируется начать летом 2027 года, завершить работу над картиной - весной 2028 года. Проект создается в партнерстве с холдингом ВГТРК и телеканалом "Россия-1".