Боевик «Живая ярость» в духе «Рейда» вышел в онлайне

7 июля состоялась цифровая премьера фильма «Живая ярость». Азиатский боевик уже можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других сервисах спустя месяц проката. Официальная премьера ленты в России состоится 9 июля.

За этот срок лента собрала около $ 36 млн при бюджете в $ 20 млн. Фильм не смог окупиться в прокате, однако наверняка станет хитом на стримингах после высоких отзывов критиков и зрителей.

«Живая ярость» рассказывает историю мастера Ван Вэя, который отправляется на поиски своей дочери после того, как её похитила преступная группировка. Его единственным союзником становится Навин — неутомимый журналист, чья жена тоже таинственно исчезла. Мужчинам из разных слоёв общества предстоит научиться доверять друг другу и сотрудничать, используя навыки рукопашного боя, полученные благодаря их тайному прошлому.

«Живая ярость» — один из самых высокооценённых фильмов 2026 года. На агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют 97% критиков и 95% зрителей. Аудитория хвалит новинку за безумные драки, снятые в духе «Рейда» и «Джона Уика», увлекательный сюжет и актёрскую игру.