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Стал известен сюжет продолжения мелодрамы «Твоё сердце будет разбито»

Чемпионат.com

Кинокомпания «Ол Медиа Компани» раскрыла новые детали фильма «По осколкам твоего сердца» Продолжение мелодрамы «Твоё сердце будет разбито» выйдет в кинотеатрах России 14 октября 2027 года, авторы уже поделились синопсисом сиквела.

Раскрыты детали продолжения мелодрамы «Твое сердце будет разбито»
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Так, сюжет продолжения развернётся через несколько лет после финала первой части. После гибели своей первой любви Полина пытается забыть прошлое и становится жёсткой и бесстрашной: днём она живёт обычной жизнью студентки, а по ночам превращается в Рысь – легенду нелегальных мотогонок. Однажды девушка неожиданно встречает человека, которого считала мёртвым: возвращение Барса переворачивает её жизнь и втягивает героев в опасную игру, связанную с тайнами прошлого.

Сейчас авторы пишут сценарий будущей картины, съёмки должны начаться следующей весной. К своим ролям вернутся Вероника Журавлёва и Даниэль Вегас.