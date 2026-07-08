Раскрыты детали продолжения мелодрамы «Твое сердце будет разбито»

Кинокомпания «Ол Медиа Компани» раскрыла новые детали фильма «По осколкам твоего сердца» Продолжение мелодрамы «Твоё сердце будет разбито» выйдет в кинотеатрах России 14 октября 2027 года, авторы уже поделились синопсисом сиквела.

Так, сюжет продолжения развернётся через несколько лет после финала первой части. После гибели своей первой любви Полина пытается забыть прошлое и становится жёсткой и бесстрашной: днём она живёт обычной жизнью студентки, а по ночам превращается в Рысь – легенду нелегальных мотогонок. Однажды девушка неожиданно встречает человека, которого считала мёртвым: возвращение Барса переворачивает её жизнь и втягивает героев в опасную игру, связанную с тайнами прошлого.

Сейчас авторы пишут сценарий будущей картины, съёмки должны начаться следующей весной. К своим ролям вернутся Вероника Журавлёва и Даниэль Вегас.