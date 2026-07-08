На российские экраны выходит молодежная комедия «Трасса – «море – море»

Красивые живчики на красивом ландшафте - эту милоту в искусстве Маяковский охарактеризовал очень метко. Такое приятно смотреть, оно не грузит, оно обаятельно и не притязает на шекспировы глубины. Оно бывает вполне смотрибельно - как новый фильм "Трасса "море - море".

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От моря до моря по горным вершинам путешествуют молодые герои этой "дорожной комедии", неиссякаемого жанра, где есть все для зрительского счастья - смена пейзажей, дорожные приключения и замкнутое пространство автомобиля, где так хорошо раскрываются характеры, а зрителю так комфортно предугадывать развитие событий. Теперь герои путешествуют от Питера до Сочи в красном кабриолете с плохо закрывающейся крышей.

Легкомысленный Тема в разводе с рационалистичной Сашей. Оба любят друг друга, но ей нужен партнер попрактичней, а Теме вообще непонятно, что нужно: живет мгновением, повинуется последнему импульсу и не привык ни планировать, ни загадывать на завтра. Понятно, что от такого непредсказуемого мужа сбежит кто угодно - и Саша сбежала к рассудительному Глебу. Глеб положителен и, как все положительное, скучноват, но у него богатые родители и, стало быть, обеспеченное будущее. Так что свадьба на носу, причем церемония намечена не в промокшем от дождей Питере, а в солнечном Сочи. Но Саша не хочет выглядеть бесприданницей, ей нужны деньги, и она требует от своего бывшего срочно загнать принадлежащий обоим красный кабриолет. А его никто не покупает. Кроме какого-то чудака, живущего - вот совпадение! - тоже в Сочи.

И вот этот хрупкий любовный треугольник мчится на своем хромом "ягуаре" от Балтики к Черному, и в пути к нему присоединится незваная попутчица Кира. В этом пункте опытный зритель предскажет все предстоящее, но тем интереснее: характеры заявлены яркие, контрастные и все как один непредсказуемые. Потому что у каждого угадываются какие-то давние затаенные недуги. Каждый идет по жизни искать то, не знает что.

Это уже портрет поколения. Племени, не знающего свое будущее, и потому пофигистского. Причем увиденного не сторонним менторским взглядом, а - изнутри, с хорошим знанием дела и любовью к этим созданиям, очень милым, но так и не выросшим из детских штанишек. В тесной кабине кабриолетика собрались представители разных ветвей разлапистого дерева, именуемого современной молодежью. Конечно, где-то там, на обочинах, кукуют юные двигатели прогресса, но здесь, в машине, - те, что составляют общую биомассу, ее типичные образцы.

Этот фильм - полнометражный дебют 24-летнего Ильи Храмова. Кому, как не ему рассказать миру об этой человеческой взвеси! Судя по энергичности действа и отлично проработанными характерам, сценаристы Илья Втюрин и Алексей Макейчик ненамного его старше и тоже знают, о чем пишут. Очень интересен и снайперски точен каст: решительная, но нестойкая Саша у Юлии Франц, рохля, но с кулаками и очень глубоко запрятанным чувством достоинства Глеб у Олега Отса, авантюристичная, себе на уме Кира у Дарьи Матвеевой. А самый колоритный - незадачливый Тема у Арама Вардеваняна: как все шалопаи, персонаж по-детски обаятельный, о нем можно горевать, но невозможно осуждать - он и сам может помучиться, хоть и недолго. Его проблема в том, что он живет в ином темпе, чем нормальные люди: мозги работают быстрее, мысли легче летят и улетают бесследно. Никто не может за ним угнаться и потому все бесятся: он как запал в затаившейся гранате.

А взрыв неминуем, хотя и за пределами фильма - в этом вся штука. Уже серьезная. Все персонажи картины таят в себе этот запал к взрывчатке. Все понятия не имеют о том, куда и зачем бредут. И даже если строят планы, их легко обрушить чем угодно - к примеру, некстати свалившейся любовью. А прочна ли она, никто не знает, потому что и мир вокруг качается. Не случайно последние сцены картины - самые неубедительные: авторы и хотят, чтобы их герои наконец нашли себя к финалу, и сами в это не верят.

Режиссер Храмов на эти особенности времени делает ставку и разгоняет картину в темпе Темы: монтаж пулеметен, ритмы хип-хопа, причем авторы и исполнители отвязных песен, которые рулят фильмом, в титрах не названы - вероятно, надо ждать выхода сенсационного альбома, где тайну раскроют.

Все завершится, как всегда в таких картинах, к общему удовольствию, хотя такому же хрупкому. Но авторы чувствуют, что это, как писал классик, "сюжет для небольшого рассказа", а не для полнометражного фильма. Они и так позволили картине немного буксовать, затягивая хронометраж, и быстролетный фильм уже минут через сорок может показаться таким же занудным, как этот Глеб. Финальные титры поползут уже через час с небольшим. Но это еще не конец - к финалу прикнопят "фильм о фильме": покажут бракованные и потому иногда смешные дубли, дадут почувствовать атмосферу веселой импровизации на съемках. Все это, необязательное и ничем особо не примечательное, должно довести метраж фильма до стандарта, но, боюсь, будет показано уже при пустом зале - вряд ли зрители терпеливо читают титры.

Илья Храмов здесь перспективный комедиограф из нового поколения, что особенно ценно. Его главное орудие - неотразимое обаяние молодости, под которое можно списать многие просчеты - беспричинно улыбаясь, их просто не замечаешь. Иные ритмы, новые (а на самом деле повторяющиеся из поколения в поколение, но меняющие ритмику и глубину) подходы к жизни. Наблюдательность и умение развить характеры внятно и выпукло. И, что немаловажно, импровизационный азарт, обеспечивающий фильму драйв и, вы удивитесь, непредсказуемость в каждом новом эпизоде. При абсолютной предсказуемости сюжета в целом.

Думаю, в своей целевой аудитории фильм сработает на ура: тусовка его примет как своего. И наверняка будут на слуху песни, которые пока идут не всегда внятным фоном, но заживут самостоятельной безалаберной жизнью.

Фильм на экранах с 9 июля.