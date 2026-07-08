Названа дата старта показов расширенной версии фильма «Закулисье реальности»

В четверг, 9 июля, в российских кинотеатрах начнут показывать расширенную версию популярного фильма ужасов «Закулисье реальности».

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Лента получила название «Закулисье реальности: Всё должно уйти» и будет длиться 2 часа 6 минут. После титров зрителей ждут 16 минут новых материалов, в том числе эксклюзивная сцена от Кейна Парсонса.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве Backrooms. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли в ленте сыграли Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).