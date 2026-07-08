Данила Козловский вернулся в кино с антинародным, но интригующим сериалом

Среди российских спортивных сериалов «Первая ракетка» — весьма экзотический проект. Он о теннисе, то есть совершенно не народном виде спорта. Начисто лишен патриотического соуса, который обычно обеспечивает сюжетное противостояние «наши против не наших». И сам спорт здесь занятие весьма сомнительное. Так хиты не делаются, но, как выясняется, есть шанс получить что-то очень свежее.

© Московский Комсомолец

В «Молодежке» есть хоккеисты, показанные предельно простыми ребятами, явно не семи пядей во лбу, но готовностью эти лбы расшибать ради родного клуба. В «Дылдах» есть волейболистки и Павел Деревянко в роли извергающего маскулинный сарказм тренера-ловеласа, в жизни которого случилась темная полоса. В «Первой ракетке» все гораздо сложнее и явно мрачнее.

У юной теннисистки Кати настоящий спортивный талант, но скверный характер, проблемная семья и заболевание, ведущее к слепоте, если не сделать дорогую операцию. У тренера Игоря большой дом, красивая жена, дочь-подросток, которая хочет стать теннисисткой, и застывшая в глазах грусть. Карьера на корте сложилась не лучшим образом, поиск молодых талантов идет непросто, потому как таланты сейчас — это те, за кого могут заплатить родители, в общем, выгорание по всем фронтам. Случайная встреча Кати и Игоря напоминает столкновение двух миров, в результате чего девушка готова вернуться к тренировкам, а тренер уходит из престижной теннисной академии, закладывает дом и открывает свою школу.

«Первую ракетку» правильнее будет назвать спортивным сериалом нового типа. Первопроходцем был «На льду», где фигурное катание является драматичным фоном для расследования убийства. Спортивные проекты прежнего разлива тоже никуда не денутся. У нас не могут без глянцевых реконструкций побед советского спорта, тем более что «Движение вверх» и подобного рода фильмы собирали и могут собирать неплохую кассу в прокате. Сериалы, где футбол, хоккей или волейбол обставлены среднего уровня шутками и такими же мелодрамами, тоже продолжат штурмовать федеральные эфиры. Спортивно-психологические драмы, как «Первая ракетка», — пока предложения от стримингов. Потому что не очень весело и без ясной расстановки сил.

В столкновении жителей городских окраин и тех, кто может позволить себе отдать ребенка в теннисную академию, сценаристы «Первой ракетки» не выделяют плохих и хороших. Все они — так себе. Обитатели коттеджей, конечно же, снобы и плетут отвратительные интриги. Но и публика из многоэтажек при первом же удобном случае проявляет мстительность и беспринципность. У всех своя правда, и всем довольно далеко до гуманизма. Есть подозрение, что массовый зритель такое пока не очень любит. Публику приучили к четкому делению на своих/чужих, и переучиваться готовы далеко не все.

Актерскую игру оценивать проще. Вам либо интересно наблюдать за персонажем, либо не хочется ни смотреть на него, ни слушать. В этом отношении «Первая ракетка», скорее, радует. В передвижениях по корту Полины Гухман, сыгравшей роль Кати, специалисты, может быть, и найдут какую-то фальшь, однако энергии (часто не совсем конструктивной, что подразумевается для этого персонажа) в каждом выходе актрисы показательно много.

Данила Козловский, для которого эта роль стала возвращением в большие проекты, уже играл спортсменов, а в фильме «Тренер» не только перевоплотился в нервного и готового на конфликт со всем миром футбольного наставника, но и занял режиссерское кресло. В «Первой ракетке» ему достался не самый сложный персонаж, который иногда несет жуткую банальщину, однако даже таких Козловский умеет наполнить достоверностью. Александр Самойленко в последнее время играет либо милых папаш, либо коварных бизнесменов. В данном случае ему достался весьма неприятный владелец теннисной академии — не самая сложная прогулка для актера с таким опытом.

Современные технологии позволяют снимать спортивные сцены весьма лихо. Мяч как будто летит в зрителя, от взмахов ракеткой и быстрых передвижений начинает кружиться голова, но во всей этой суете звучит довольно ясный месседж: спорт — это не геройство, а болезненная одержимость, которая запросто может разрушить человека. Но вряд ли это сделает теннис менее популярным видом спорта.

Контраста ради можно посмотреть недавний фильм «Претенденты» Луки Гуаданьино. Далеко не каждый режиссер умеет наполнить спортивный фильм сексуальной истомой, но Гуаданьино сумел. Вряд ли имеет смысл сравнивать пусть и крепкий, но обычный сериал с визуальным арт-объектом, но именно такое кино намекает, к чему можно стремиться.